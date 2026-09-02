Zelenskis brīdina lidsabiedrības, kuras izmanto Krievijas gaisa telpu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien brīdināja aviokompānijas un to pasažierus, ka Krievijas gaisa telpa būs "pilnīgi nedroša" Ukrainas dronu dēļ, kamēr turpinās karš.
"Šodien mēs gribam brīdināt katru aviosabiedrību, kas izmanto Krievijas gaisa telpu, katru apdrošinātāju un katru, kas vēl izmanto Krievijas galvenās lidostas: Krievijas gaisa telpa kļūst pilnīgi nedroša," sacīja Zelenskis savā vakara videouzrunā.
"Ukraina neapdraud civilo aviāciju kā tādu - nevienu civilo lidmašīnu. Vienkārši Krievijas debesīs būs droni tādā mērogā, ka tas jāņem vērā," sacīja prezidents.
Krievijas diktators Vladimirs Putins atbildēja, nosaucot Zelenska izteikumus par "valsts terorisma deklarāciju".
"Viņi lūdz mūs atsākt sarunas (..) bet ar teroristiem netiek risinātas sarunas," sacīja Putins preses konferencē, kuru pārraidīja televīzija.
Vairāk nekā četrus gadus pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā abas valstis ir pastiprinājušas uzbrukumus otras teritorijai ar cilvēku upuriem.
Krievijas triecienos Ukrainā naktī uz otrdienu tika nogalināti 12 cilvēki, arī viens ārzemnieks.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Gaisa satiksme Krievijas lidostās regulāri tiek traucēta Ukrainas dronu tuvošanās dēļ, un to skaits pēdējos mēnešos ir pieaudzis.
"Mēs Ukrainā negribam, ka tiktu zaudētas nevainīgas dzīvības. Tāpēc mēs brīdinām mūsu partnerus: drošās dienas Krievijas debesīs ir beigušās," sacīja Zelenskis.
"Dronu apsēstas debesis nav vieta civilajai aviācijai," viņš piebilda. "Debesis virs Krievijas pašlaik ir droniem (..) kamēr turpinās karš."
Prezidents tomēr sacīja, ka Ukraina atbrīvos Krievijas debesis no saviem droniem, kad partneri to lūgs, "diplomātijas labā, sarunu labā (..) uz specifiskiem laika periodiem un specifiskos galamērķos".
Diplomātiskie centieni ar ASV kā vidutāju izbeigt šo bruņoto konfliktu ir apstājušies kopš Tuvo Austrumu kara sākuma februāra beigās.