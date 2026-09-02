Igaunijas parlaments vēlēs valsts prezidentu
Igaunijas parlaments trešdien vēlēs valsts prezidentu.
Vēlēšanām izvirzīta tikai viena kandidāte - tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā.
Madizes kandidatūras pieteikumu parakstīja 75 Rīgikogu deputāti no abām valdošās koalīcijas partijām - liberālajām Reformu partijas un partijas "Igaunija 200", kā arī opozīcijā esošajām nacionālkonservatīvās partijas "Tēvzeme" un Sociāldemokrātiskās partijas. Pieteikumu parakstīja arī vairāki ārpusfrakciju deputāti.
Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz divu trešdaļu jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts.
Gadījumā, ja prezidents netiek ievēlēts jau pirmajā balsojumā, parlamentā var sarīkot vēl divas balsošanas kārtas, kurām kandidātus izvirza no jauna. Ja arī tad neizdodas ievēlēt prezidentu, tiek sasaukta elektoru kolēģija, kurā ir Rīgikogu un pašvaldību deputāti.
51 gadu vecā juriste Madize ir tiesību kanclere kopš 2015. gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesībsarga funkcijas.
Pašreizējais prezidents Alars Kariss ir atteicies kandidēt uz otru piecu gadu termiņu valsts galvas amatā.
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Igaunijā prezidentam ir galvenokārt reprezentatīvas funkcijas. Prezidents nevar būt amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas.