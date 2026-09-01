ASV atkal uzbrūk Irānai; Tramps brīdina Teherānu neatriebties
Savienotās Valstis otrdien atkal uzbrukušas mērķiem Irānā, paziņojot, ka tas ir atbildes solis uz Irānas Revolucionārās gvardes uzbrukumiem tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā un ASV spēkiem reģionā.
ASV prezidents Donalds Tramps brīdināja Irānu neatriebties par šiem triecieniem, apgalvojot, ka tad Irānu gaida vēl intensīvāki uzbrukumi. Prezidents norādīja, ka ASV uzbrukumi Hormuzas šauruma tuvumā ir atbilde uz to, ka Irāna izvietojusi mīnas un izšāvusi raķetes pret ASV bāzi Jordānijā.
Jau ziņots, ka svētdien ASV veica uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā, kas bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā. Irāna atbildēja, izšaujot raķetes un raidot dronus pret ASV mērķiem Jordānijā un Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE).
Tramps pirmdien apgalvoja, ka ASV un Izraēlas bombardēšanas rezultātā liela daļa Irānas politiskās vadības ir nogalināta, Irānas ekonomiku vājina inflācija, bet tās bruņotie sp