“Krievijas agresīvā rīcība apdraud visu Eiropu”: Latvija solidarizējas ar Vāciju pēc uzbrukuma mēģinājuma Leipcigas lidostai
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un ārlietu ministre Baiba Braže (JV) pauduši Latvijas solidaritāti ar Vāciju pēc tam, kad tā atzina Krieviju par atbildīgu par uzbrukuma mēģinājumu Leipcigas lidostai ar sprāgstvielām aprīkotiem droniem.
Rinkēvičs ierakstā "Facebook" norāda, ka Latvija pauž pilnīgu solidaritāti ar savu draugu un sabiedroto Vāciju. Viņš norāda, ka Krievijas hibrīdkarš pret Eiropu rit pilnā sparā. Latvija atbalsta Vācijas īstenotos pasākumus gatavībā koordinēt turpmāko reakciju, pauž Valsts prezidents.
Arī Braže apliecina pilnīgu un nepārprotamu solidaritāti ar Vācijas sabiedrotajiem. Viņa raksta, ka Krievijas agresīvā rīcība apdraud visu Eiropu un Krievijas darbības ir jāsauc par valsts sponsorētu terorismu.
Ārlietu ministre norāda, ka, reaģējot uz uzbrukuma mēģinājumu, Vācija nolēmusi slēgt Krievijas ģenerālkonsulātu Bonnā, izbeigt līgumu par Berlīnē esošā Krievijas Zinātnes un kultūras nama darbību, kā arī rosināt sankciju sarakstā iekļaut papildu personas un juridiskās personas, kā arī pastiprināt spiedienu uz Krievijas "ēnu floti".
Kā ziņots, Vācijas valdība otrdien apsūdzējusi Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprāgstvielām.
4. augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints norādīja, ka šis uzbrukuma mēģinājums atbilst jau zināmajam Krievijas hibrīdoperāciju modelim. Viņš paziņoja, ka Vācijas valdība "ir nonākusi pie secinājuma, ka Krievija ir atbildīga par 4. augustā Leipcigā notikušo hibrīduzbrukumu".
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Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paziņoja, ka Krievijas konsulāts Bonnā tiks slēgts no 18. septembra un tiks atcelts līgums, saskaņā ar kuru darbojās Krievu nams Berlīnē.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) solidarizējas ar Vāciju.
"Mūs vieno apņēmība stāties pretī Krievijas agresijai. Mēs atturēsim ikvienu, kurš mēģina apdraudēt mūsu brīvību un drošību," platformā "X" paziņoja Leiena, piebilstot, ka ES gatavo papildu sankcijas pret Krieviju.