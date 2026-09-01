Vācija apsūdz Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā
Vācijas valdība otrdien apsūdzējusi Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušajā mēnesī tika atrasti droni ar sprāgstvielām.
4. augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprāgstvielām.
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints norādīja, ka šis uzbrukuma mēģinājums atbilst jau zināmajam Krievijas hibrīdoperāciju modelim. Viņš paziņoja, ka Vācijas valdība "ir nonākusi pie secinājuma, ka Krievija ir atbildīga par 4. augustā Leipcigā notikušo hibrīduzbrukumu".
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls paziņoja, ka Krievijas konsulāts Bonnā tiks slēgts no 18. septembra un tiks atcelts līgums, saskaņā ar kuru darbojās Krievu nams Berlīnē.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka Eiropas Savienība (ES) solidarizējas ar Vāciju.
"Mūs vieno apņēmība stāties pretī Krievijas agresijai. Mēs atturēsim ikvienu, kurš mēģina apdraudēt mūsu brīvību un drošību," platformā "X" paziņoja Leiena, piebilstot, ka Eiropas Savienība gatavo papildu sankcijas pret Krieviju.