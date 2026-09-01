Jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII nodod zvērestu
Jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII otrdien nodevis zvērestu parlamentā, solot pakļauties Norvēģijas konstitūcijai, saskaņā ar kuru karaļnamam ir galvenokārt simboliska loma.
Hokons VIII kļuva par karali piektdien pēc sava tēva 89 gadus vecā karaļa Haralda V nāves. Haralds V valdīja Norvēģijā kopš 1991. gada 17. janvāra, kļūstot par vecāko valdnieku Norvēģijas monarhijas vairāk nekā 1150 gadu ilgajā vēsturē, pārspējot sava tēva Ūlava V nodzīvotos 87 gadus un 199 dienas.
"Es apsolu un zvēru, ka valdīšu Norvēģijas Karalistē saskaņā ar tās konstitūciju un likumiem, lai man palīdz Dievs, visvarenais un visu zinošais," parlamenta galvenajā sēžu zālē solīja jaunais karalis.
Hokona VIII sieva 53 gadus vecā karaliene Mete-Mārita ceremoniju neapmeklēja, jo vēl nav atveseļojusies pēc plaušu transplantācijas, kas tika veikta 17. jūnijā. Pils paziņoja, ka karalienei radušās komplikācijas, bet norādīja, ka pēc šādas operācijas tas nav nekas neparasts, un tā bijis jau vairākas reizes.
Ceremoniju apmeklēja Hokona VIII un Metes-Māritas meita 22 gadus vecā Ingrīda Aleksandra, kas tagad kļuvusi par kroņprincesi. Arī viņa nodos zvērestu, bet darīs to rakstiski.
Hokons VIII un parlamenta locekļi ievēroja klusuma brīdi Haralda V piemiņai. Haralda V bēres notiks 9. septembrī Oslo katedrālē. Pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Oslo. Pagaidām Haralda V zārks atrodas karaliskās pils kapelā, kur cilvēki var atvadīties no karaļa.
Haralda V valdīšanas laikā monarhijas popularitāte bija augsta tieši karaļa pieticīgā dzīvesveida un vienojošā statusa dēļ, un sabiedrības atbalsts karaļnamam saglabājās augsts, neskatoties uz skandāliem karaliskajā ģimenē - Metes-Māritas plaušu transplantāciju, atklāsmēm par viņas saikni ar notiesāto ASV dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu, viņas vecākā dēla Mariusa Borga Heibija notiesāšanu par izvarošanu un Hokona VIII ekscentriskās māsas un viņas vīra, ASV pilsoņa un pašpasludinātā šamaņa, uzvedību.
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Mariuss Borgs Heibijs ir Metes-Māritas dēls no iepriekšējām attiecībām. Viņš nav Hokona VIII dēls un oficiāli nepieder pie karaliskās ģimenes.
Valsts raidorganizācijas NRK publicētā aptauja liecina, ka atbalsts monarhijai pēc Haralda V nāves ir ievērojami pieaudzis. Saskaņā ar nedēļas nogalē veikto aptauju gandrīz trīs no četriem norvēģiem jeb 72% norādīja, ka atbalsta monarhiju, kas ir par astoņiem punktiem vairāk nekā iepriekšējā aptaujā maijā.
Atbalsts monarhijai februārī bija noslīdējis līdz viszemākajam līmenim, lai gan 60% joprojām pauda atbalstu karaļnamam. NRK aptaujā tika novērtēti arī karaliskās ģimenes locekļi, un Mete-Mārita saņēma vienu no zemākajiem rakstura vērtējumiem - 5,2 no 10 punktiem, salīdzinot ar Hokona VIII 8,8 punktiem.
Karalis Hokons VIII un viņa sieva netiks kronēti, jo Norvēģija 1908. gadā atcēla kronēšanas ceremonijas. Taču, tāpat kā viņa tēvs un vectēvs, Hokons varētu izvēlēties iesvētīšanas ceremoniju Tronheimas katedrālē, kur no 1814. līdz 1906. gadam tika kronēti Norvēģijas monarhi.