Diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā Kallasa redz Kremļa roku
Eiropas Savienības (ES) augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa saistījusi Krieviju ar mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprāgstvielām.
Daudzi apstākļi liecina par Krievijas iesaistīšanos, viņa paziņoja otrdien pirms ES valstu aizsardzības ministru samita.
Tajā pašā laikā Kallasa uzsvēra, ka galīgos secinājumus par notikušo būs jāiesniedz Vācijas pusei. Tikai pēc tam būs iespējams apspriest, kādus papildu pasākumus Eiropas Savienība veiks, reaģējot uz šo uzbrukumu.
Kallasa arī norādīja, ka Krievijas provokatīvo darbību pieaugums ir novērojams arī citās valstīs, tāpēc rodas jautājums par papildu ierobežojošiem pasākumiem.
4. augustā Leipcigas lidostā, kas ir nozīmīga militārajos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprāgstvielām.
Policija izmantoja robotu, lai neitralizētu sprāgstvielas dronā, kas atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons, iespējams, sadūries ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu.
Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bijis aprīkots ar sprāgstvielām.