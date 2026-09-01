Sieviete apsūdzēta seksuālā vardarbībā pret 14 gadus vecu zēnu (foto: Shutterstock)
Pasaulē
Šodien 14:01
Igaunijā tiesā 39 gadus vecu sievieti par pusaudža izvarošanu
Tartu apriņķa tiesa Jegevā izskata lietu pret 39 gadus vecu sievieti, kura apsūdzēta nepilngadīga jaunieša izvarošanā.
“Eesti Ekspress” vēsta ka inkriminētais seksuālais noziegums noticis pirms vairākiem gadiem, kad cietušajam bija aptuveni 14 gadu. Prokuratūra laikrakstam norādījusi, ka apsūdzētā un pusaudzis nav radinieki.
Saskaņā ar apsūdzību pieaugusī sieviete izmantojusi nepilngadīgā bezpalīdzības stāvokli.
Apsūdzētās advokāts paziņoja, ka viņa kliente savu vainu neatzīst. “Varu vienīgi pateikt, ka pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kad mana kliente tika nopratināta aizdomās turētās statusā, viņa savu vainu neatzina. Kā aizstāvis es varu pieturēties tikai pie savas klientes nostājas. Lietu pēc būtības komentēt nevaru,” viņš sacīja.
Tiesas sēdē gan prokurore, gan advokāts piedalījās attālināti videokonferences režīmā. Pati apsūdzētā tiesā neieradās.