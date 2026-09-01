Strelkovam pietuvināts prokremlisks aktīvists atklāti runā par Krievijas mērķiem Ukrainā: "Mums šī teritorija ir ..."
Pēdējās dienās sociālā tīkla "X" angļu valodas segmentā plaši izplatīts video, kurā prokremliskais aktīvists Aleksejs Seļivanovs izsaka atklātus apgalvojumus par Krievijas mērķiem Ukrainā.
Pētnieku grupa "InformNapalm" sniegusi plašāku kontekstu par Seļivanovu.
"Mums šī teritorija ir jāpārkrievo. Tam ir jābūt mūsu mērķim… Bet "denacifikācija" ir pārkrievošana! Jā, pašlaik Ukrainā, tajā teritorijā, kuru kontrolē Kijiva, mums to neļaus izdarīt… Tur, kur ienāk Krievijas karaspēks, ukrainiskums pārstāj pastāvēt, (…) ukraiņu nācijas tur vairs nav. Un tā būs arī citās "atbrīvotajās" teritorijās. Tie, kuri nevēlas, lai ukraiņu nācija pārstātu pastāvēt, ies bojā vai aizbrauks. Bet tie, kuri paliks, būs plastisks materiāls, ar kuru mēs strādāsim. Vēsture rāda, ka ukrainiskums ir atgriezenisks. Es personīgi esmu cilvēkus deukrainizējis… Viņš pārstāja būt ukraiņu skolēns un kļuva par krievu karavīru," paziņojis Seļivanovs.
Seļivanovs ir pazīstams Ukrainas kolaboracionists, ilggadējs Igora Strelkova (Girkina) līdzgaitnieks un viens no Krievijas "kazaku" kustības aktīvistiem Ukrainā. "InformNapalm" norāda, ka ar Ukrainas bērniem un jauniešiem viņš sācis strādāt jau ilgi pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma.
Jau 2000. gados Seļivanovs izveidoja un vadīja prokrievisko organizāciju "Vernoje kazačestvo". Vēlāk viņš pats stāstīja, ka organizācija veidota cilvēkiem, kuri iestājās par "maksimālu saišu un savienības ar Krieviju stiprināšanu".
Arī Krievijas avotos tika rakstīts, ka šī organizācija nodarbojusies ar "jauniešu audzināšanu", uzturējusi ciešus kontaktus ar organizācijām Krievijā un ik gadu rīkojusi bērnu un jauniešu nometnes aptuveni 200 dalībniekiem.
Tādējādi laikā, kad Maskava publiski runāja par "brālīgām tautām", Ukrainā jau darbojās struktūras, kas bērnu un jauniešu vidū sistemātiski popularizēja Krievijas impērisko identitāti, secina "InformNapalm".
2012. gada decembrī Seļivanovs pat saņēma Krievijas Pareizticīgās baznīcas patriarha Kirila atzinības rakstu "par ieguldījumu tradicionālo garīgo un kultūras vērtību stiprināšanā starp Krievijas un Ukrainas tautām".
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Pēc Krievijas agresijas sākuma 2014. gadā Seļivanovs un viņa domubiedri pievienojās Krievijas projektam "Novorossija". Prokrieviskos avotos norādīts, ka viņa vadītās organizācijas dalībnieki karojuši Krievijas spēku pusē Donbasā. Arī pats Seļivanovs centies tur nokļūt un iesaistīties karadarbībā.
Vēlāk viņš darbojās Krievijas okupācijas struktūrās, bet 2022. gadā kļuva par vienu no okupācijas varas izveidotās "Iekšlietu ministrijas" vadītājiem Krievijas sagrābtajā Zaporižjas apgabala daļā. Seļivanovam noteiktas starptautiskās sankcijas.
Viņa biogrāfijā ir arī kāda cita epizode. 2022. gadā pat prokrieviskajā vidē Seļivanovs tika apsūdzēts noziegumā pret nepilngadīgo. Igors Girkins publiski apgalvoja, ka Seļivanovs esot "samaitājis 17 gadus vecu meiteni".
Tagad Seļivanovs kameras priekšā faktiski skaidro, ka ukraiņu bērniem būtu jāatņem viņu nacionālā identitāte un viņi jāpārvērš par krieviem – par "materiālu", ar kuru iespējams strādāt.
Šajā kontekstā būtiska ir arī starptautisko tiesību dimensija. ANO Konvencijā par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to bērnu piespiedu nodošana no vienas nacionālas, etniskas, rasu vai reliģiskas grupas citai ir minēta kā viena no darbībām, kas ar nodomu pilnībā vai daļēji iznīcināt attiecīgo grupu var veidot genocīda noziegumu.
Savukārt Starptautiskā Krimināltiesa izdevusi Vladimira Putina apcietināšanas orderi saistībā ar iespējamu kara noziegumu – Ukrainas bērnu nelikumīgu deportāciju un pārvietošanu no okupētajām Ukrainas teritorijām uz Krieviju.
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"InformNapalm" ieskatā Seļivanova izteikumi ir būtiski arī tādēļ, ka tie demonstrē Krievijas īstenotās politikas pēctecību – sākot ar "kultūras centriem", baznīcas un "kazaku" organizācijām, bērnu nometnēm un runām par "kopīgām garīgajām vērtībām" un beidzot ar okupāciju, deportācijām un piespiedu rusifikāciju.