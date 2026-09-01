VIDEO: Nepālā sešu cilvēku ģimeni no postošas stihijas izglābj pašu māja
Nepālā kāda sešu cilvēku ģimene brīnumainā kārtā izdzīvojusi postošā dubļu un gruvešu straumē, jo viņu māja izturējusi milzīgo stihijas spēku, lai gan apkārtējās ēkas tika sagrautas.
Ģimene gandrīz divas stundas pavadīja mājas augšējos stāvos, kamēr ēkā ar milzīgu spēku triecās ūdens, dubļi, akmeņi un dažādi gruži.
Dubļu un gruvešu straume burtiski izlauzās cauri ēkas apakšējiem stāviem, izsitot daļu sienu, taču pati māja nesabruka.
Kad stihija bija pierimusi, ģimene ar sarkanu karogu deva signālu glābšanas helikopteram.
Ēku izglāba tās konstrukcija. Atšķirībā no daudzām citām apkārtnes mājām, kas būvētas ar akmens sienām, šai tirkīzzilajai mājai ir dzelzsbetona karkass no betona un armatūras, kas izturēja spēcīgo stihijas triecienu.
Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Mūra sienas tika pamatīgi bojātas, taču ēkas nesošā konstrukcija saglabājās. Sociālajos tīklos cilvēki jau joko, ka šīs mājas arhitektam pienāktos apbalvojums.
26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 31. augusta rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 900 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 4200.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.