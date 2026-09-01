VIDEO: Ukrainas droni pārvarējuši pretgaisa aizsardzību Ļeņingradas apgabalā un uzbrukuši Ustjlugas ostai
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apstiprinājis, ka 1. septembrī Ukrainas droni uzbrukuši Ustjlugas ostai.
Naktī uz 1. septembri Ukrainas Aizsardzības spēki veica triecienus stratēģiskiem objektiem Krievijas Ļeņingradas apgabalā, un pēc uzbrukuma ziņots par postījumiem Ustjlugas ostas teritorijā. Par to liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Brīdinājums par dronu apdraudējumu Ļeņingradas apgabala gaisa telpā tika izsludināts aptuveni pulksten 2:03. Sanktpēterburgas Pulkovas lidostā tika ieviesti pagaidu lidojumu ierobežojumi.
Vietējie iedzīvotāji tika brīdināti arī par iespējamu mobilā interneta darbības ātruma samazināšanos.
Ļeņingradas apgabala gubernators Aleksandrs Drozdenko apstiprinājis, ka naktī uz 1. septembri Ukrainas droni uzbrukuši reģiona stratēģiskajiem objektiem, tostarp Ustjlugas ostai.
Viņš apgalvo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki virs Ļeņingradas apgabala teritorijas notriekuši 44 Ukrainas bezpilota lidaparātus.
Pēc gubernatora teiktā, dronu uzbrukumā nodarīti postījumi Ustjlugas ostas teritorijā un izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Ziņu par cietušajiem nav. Uzbrukuma nodarīto postījumu apmērs vēl tiek noskaidrots.
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Ustjlugas osta ir viens no nozīmīgākajiem Krievijas transporta mezgliem, caur kuru pa Baltijas jūru uz ārvalstīm tiek eksportēti naftas produkti, ogles, minerālmēsli, konteinerkravas un citas preces.
Ustjlugas osta dienā pārkrauj aptuveni 700 000 barelu jēlnaftas un naftas produktu.
Ieņēmumus no energoresursu un citu preču eksporta Krievija izmanto arī kara pret Ukrainu finansēšanai, tādēļ Ukrainas puse Ustjlugas ostu uzskata par leģitīmu militāru mērķi.
Ukrainas droni šim stratēģiski nozīmīgajam objektam uzbrukuši arī iepriekš.