Tūristu urīns veicina Everesta ledāju pazušanu: zinātnieki ceļ trauksmi
Cilvēku aktivitātes Everesta apkārtnē veicina ledāju un sniega kušanu un viens no pasaules augstākā kalna atkailināšanos veicinošajiem faktoriem ir kalnos kāpēju dabisko vajadzību kārtošana, liecina jauns pētījums.
Starptautiska pētnieku grupa, kurā piedalījās arī Nepālas Zemes pārvaldības departamenta vecākais mērnieks Kims Lals Gautams, pētīja Khumbu ledāju, kur pasaules augstākā, 8848,86 metru augstā kalna Everesta Nepālas pusē atrodas bāzes nometne. Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā “Regional Environmental Change”.
Pavasara alpīnisma sezonā Everesta bāzes nometnē pulcējas tūkstošiem alpīnistu, gidu un atbalsta personāla. Mūsdienās nometnē darbojas kafejnīcas, pieejams ātrgaitas internets, lielie televizoru ekrāni un karstas dušas, bet teltīs ierīkotas pat apsildāmās grīdas. Cilvēku darbība gadā izraisa apmēram 2,5 tonnu ledus un sniega kušanu.
Pētnieki noskaidroja, ka aptuveni 50 dienu laikā 2023. gada pavasarī nometnes 1600 telšu darbības nodrošināšanai tika izmantoti 824 sašķidrinātās naftas gāzes baloni, 18 935 litri petrolejas un 5130 litri benzīna. Aprēķinot siltumu, kas rodas, dedzinot kurināmo ēdiena gatavošanai, apkurei un elektroenerģijas ražošanai, kā arī cilvēku ķermeņu izdalīto siltumu, pētnieki konstatēja, ka kopumā tiek saražoti 849 174 megadžouli siltumenerģijas.
Ar šādu enerģijas daudzumu pietiktu, lai izkausētu 2492 tonnas ledus un sniega. Ņemot vērā iespējamo aprēķinu kļūdu, šis daudzums varētu būt no 1964 līdz 3020 tonnām. Izkausējot 2500 tonnas ledus un sniega, rastos tik daudz ūdens, lai piepildītu vienu olimpisko peldbaseinu.
Pētījumā izrādījās, ka īpaši nozīmīgs siltuma avots ir urīns. Lielā augstumā alpīnisti un nometnes darbinieki dzer daudz ūdens, lai nepieļautu organisma atūdeņošanos, un kopumā dienā izdala vairāk nekā 6000 litru urīna. Cietie atkritumi tiek savākti īpašās tvertnēs un nogādāti lejā no kalna, taču liela daļa urīna nokļūst tieši uz ledāja. Pētnieki aprēķinājuši, ka urīna izdalītais siltums vienas sezonas laikā vien varētu izkausēt aptuveni 154 tonnas ledus.
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Satelītu dati apstiprina izteiktu temperatūras paaugstināšanās tendenci Everesta bāzes nometnes apkārtnē. Analizējot “Landsat” satelītattēlus, kas uzņemti laikā no 1991. līdz 2023. gadam, pētnieki konstatēja, ka virsmas temperatūra bāzes nometnē vidēji paaugstinājusies par 0,28 grādiem pēc Celsija gadā – aptuveni divreiz straujāk nekā uz blakus esošās Khumbu ledāja virsmas.
Pētnieki norāda, ka cilvēku aktivitāšu patiesā ietekme, visticamāk, ir vēl lielāka, jo aprēķinos nav iekļauts helikopteru lidojumu radītais siltums, alpīnistu ķermeņu izdalītais siltums, kā arī jaku, kurus izmanto kravu pārvadāšanai, radītais siltums.
Everesta pakājē ir divas bāzes nometnes — Nepālas pusē esošā nometne atrodas 5364 metru augstumā, bet Tibetas pusē Ķīnā esošā nometne atrodas 5150 metru augstumā. 2022. gadā tika paziņots, ka Nepālas nometne tiks pārvietota 200 līdz 400 metrus zemāk, tā kā Khumbu ledājs strauji kūst, padarot nedrošu cilvēku uzturēšanos pašreizējā nometnes vietā.
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Iespējams, ka ledāju kušana izraisījusi arī šā gada augustā notikušos katastrofālos plūdus Nepālā un Tibetā. 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot milzīgus postījumus un paņemot daudzu cilvēku dzīvības. Otrdien izplatītie varasiestāžu dati liecina, ka upuru skaits sasniedzis 1003, tostarp Nepālā 987, bet 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.
Kā vēsta LETA, tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai ir zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.