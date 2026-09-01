Kremlī pieaug bailes? Putins jau ceturto reizi kopš iebrukuma Ukrainā palielinājis savu apsardzi
Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturto reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis Federālā apsardzes dienesta (FSO) centrālā aparāta darbinieku skaitu.
Attiecīgais rīkojums 31. augustā publicēts Krievijas oficiālajā tiesību aktu portālā.
FSO darbinieku skaits tiks palielināts par 27 cilvēkiem – no 785 līdz 812.
Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins FSO centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau četras reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas nebija mainīts.
FSO nodrošina ne tikai Krievijas prezidenta, bet arī viņa ģimenes locekļu, premjerministra un citu valsts augstāko amatpersonu drošību.
Putins apsardzi pastiprina laikā, kad izskan ziņas par iespējamu neapmierinātības pieaugumu viņa tuvākajā lokā saistībā ar ieilgušo karu un tā radītajām izmaksām. Tiek pieļauts, ka Putins varētu arvien vairāk baidīties arī no iespējamas sazvērestības, tomēr pierādījumi šādam apgalvojumam netiek sniegti.