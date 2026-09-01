Asiņaina drāma Ņujorkā: sieviete no iepirkumu somas izvelk divus nažus un nodur garāmgājēju
Sieviete ar nažiem pirmdien Ņujorkas Taimskvērā nodūra vienu cilvēku un ievainoja vēl vienu, līdz uzbrucēju nošāva policija.
Ņujorkas mērs Zorans Mamdani preses konferencē paziņoja par abiem nāves gadījumiem, kā arī pateica, ka otrs upuris stabilā stāvoklī atrodas slimnīcā.
Vietējie mediji sākotnēji ziņoja, ka uzbrukumā aizdomās turētā kritiskā stāvoklī ir aizvesta uz slimnīcu. Vēlāk kļuva zināms, ka viņa no šautajiem ievainojumiem mirusi. Policija neuzskata, ka šis incidents būtu saistīts ar terorismu.
Aculiecinieks pastāstīja, ka sievietei rokās bija divi naži. Policisti vispirms lietoja elektrošoka ierīci, bet tad sieviete metās virsū policistiem, kas viņu divreiz sašāva.
49 gadus vecā sieviete no Kvīnsas rajona izvilka divus nažus no iepirkumu somas un sadūra vēderā 68 gadus vecu vīrieti, kurš bija iznācis no metro stacijas un grasījās šķērsot ielu kopā ar savu sievu, preses konferencē pastāstīja policijas komisāre Džesika Tiša.
Pēc dažām sekundēm uzbrucēja sadūra vēderā 32 gadus vecu sievieti, kas vēlāk nomira slimnīcā. Policija nepateica, vai uzbrukuma upuri bija pilsētas iedzīvotāji vai tūristi.