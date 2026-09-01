Postošā dabas katastrofa Himalajos: bojāgājušo skaits jau pārsniedz 1000
Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedzis 1000, liecina otrdien izplatītie varasiestāžu dati.
4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Katastrofā, kas izraisījās pagājušās trešdienas rītā, Nepālā dzīvību zaudējuši 987 cilvēki, līdz ar to kopējais bojāgājušo skaits abās valstīs sasniedzis 1003.
Glābšanas un meklēšanas darbiem turpinoties septīto dienu, pieaudzis atrasto bojāgājušo skaits. Cilvēku skaits, kas tiek uzskatīti par pazudušiem un par kuru likteni ziņu nav, līdz ar to sarucis. Nepālā par pazudušiem šobrīd tiek uzskatīti 3916 cilvēki.
Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši, vēsta raidsabiedrība CCTV. Indijā Utarpradēšas štata varasiestādes pavēstīja, ka no upēm, kas ieplūst no Nepālas, izcelti 17 līķi. Tie, pēc visa spriežot, ir plūdu upuri. Indijas varasiestādes cenšas viņus identificēt, un šie cilvēki nav iekļauti kopīgajā upuru statistikā.