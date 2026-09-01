Provokācija Viļņā un Prāgā: pie dronu un munīcijas ražotājiem atstāti sēru vainagi un vadītāju foto ar melnām lentēm
Lietuvā un Čehijā gandrīz vienlaikus pie aizsardzības nozares uzņēmumu birojiem nolikti sēru vainagi un izvietotas uzņēmumu vadītāju fotogrāfijas ar melnām sēru lentēm. Lietuvas varasiestādes pieļauj, ka notikušais varētu būt ar Krievijas specdienestiem saistīta provokācija, vēsta Lietuvas mediji.
Viļņā sēru vainagi nolikti pie uzņēmuma "RSI Europe" ēkas. Uzņēmums ražo bezpilota sistēmas un piegādā Ukrainai FPV bezpilota lidaparātus. Līdzās vainagiem bija novietota uzņēmuma vadītāja Tomasa Milašauska fotogrāfija ar sēru lenti.
🚨🇱🇹🇨🇿 Death Wreaths Delivered to European Arms Execs— C14 News | EN (@c14english) August 27, 2026
Mysterious funeral wreaths and portraits have been delivered to the headquarters of European arms companies supplying Ukraine. The targets include RSI Europe CEO Tomas Milasaukas in Lithuania and Czechoslovak Group Executive… pic.twitter.com/Zny7OdMPks
"Mēs nebaidāmies. Tā ir parasta iebiedēšana un provokācija, ierasta krievu darbības metode,"" sacīja Milašausks, uzsverot, ka uzņēmums turpinās darbu.
Viļņā aizturēts aizdomās turamais
Lietuvas policija aizturējusi vienu aizdomās turamo un sākusi pirmstiesas izmeklēšanu. Pēc Lietuvas televīzijas kanāla LNK avotu teiktā, aizturētais ir Ukrainas pilsonis, kuru, iespējams, kāds Baltkrievijas pilsonis bija nolīdzis sēru vainagu nogādāšanai.
Gandrīz vienlaikus līdzīgi vainagi parādījās pie Čehijas aizsardzības nozares uzņēmuma CSG biroja. Turpat bija novietota viena uzņēmuma vadītāja Deivida Hūra fotogrāfija. Uzņēmums ražo munīciju un militāro aprīkojumu.
Lietuvas un Čehijas likumsargi skaidro, vai abi incidenti ir savstarpēji saistīti. Lietuvas amatpersonas brīdina, ka līdzīgas provokācijas var atkārtoties, un aicina aizsardzības nozares uzņēmumus pastiprināt modrību.
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Uzreiz pēc vainagu parādīšanās Krievijas kontrolētos "Telegram" kanālos un sociālajos tīklos sāka izplatīties video ar šiem vainagiem, kurus pavadīja propogandas naratīvi par to, ka "NATO karo pret Krieviju" un ka "Eiropas militārie uzņēmumi gūst peļņu no cilvēku ciešanām"