Trauksme Baltijas debesīs: Latvijā ielidojušie droni vēlāk šķērsojuši Igaunijas robežu
Droni, kas otrdienas rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, ziņoja Igaunijas nacionālā raidorganizācija ERR.
Plkst. 3.11 Igaunijas Aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu Rietumviru un Austrumviru apriņķu iedzīvotājus. Plkst. 3.48 šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jegevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji.
Aizsardzības spēku Stratēģiskās komunikācijas departamenta priekšnieks pulkvežleitnants Uku Arolds komentārā ERR norādīja, ka Igaunijas robežās atrodas droni, kā dēļ gaisā pacēlušies Turcijas iznīcinātāji.
"Ir bijuši droni, kas pārvietojās paralēli Igaunijas austrumu robežai un arī Latvijas austrumu robežai un ir ieceļojuši Igaunijā, kā dēļ esam izsludinājuši arī trauksmi," sacīja Arolds.
Jau ziņoja, ka brīdinājumu par dronu apdraudējumu naktī uz otrdienu izsludināja arī Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Plkst. 2 Ludzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Plkst. 2.25 Latvijas armija paziņoja par iespējamā apdraudējuma beigām.
Plkst. 3.37 NBS paziņoja par gaisa apdraudējumu Alūksnes novadā. Līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Plkst. 4.17 Alūksnes novadā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums noslēdzās.