Amerikāņiem Tramps sāk pamatīgi apnikt
ASV prezidenta Donalda Trampa popularitāte noslīdējusi līdz zemākajam līmenim viņa politiskajā karjerā. Jaunākā “Reuters/Ipsos” aptauja rāda, ka viņu atbalsta vairs tikai 33% amerikāņu.
Trampa darbu prezidenta amatā neatbalsta 61% aptaujāto. Salīdzinājumā neilgi pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gada janvārī viņa darbu atbalstīja 47% amerikāņu. Kopš tā laika prezidenta popularitāte pakāpeniski sarukusi.
Viena no Trampa lielākajām problēmām ir ekonomika un iedzīvotāju ikdienas tēriņi. Viņa rīcību dzīves dārdzības jautājumā neatbalsta 71% amerikāņu. Neapmierinātība jūtama pat Trampa paša politiskajā nometnē – kritiski noskaņoti ir aptuveni četri no desmit republikāņiem.
Aptauja rāda, ka daudzi amerikāņi joprojām izjūt augsto cenu radīto spiedienu un nav pārliecināti, ka Trampa īstenotā politika situāciju uzlabo. Tas prezidentam ir īpaši nepatīkams signāls laikā, kad tuvojas ASV Kongresa starpvēlēšanas.
Zemais reitings var kļūt par problēmu ne tikai pašam Trampam, bet arī republikāņiem, kuri centīsies saglabāt pozīcijas Kongresā. Dzīves dārdzība un ekonomika tradicionāli ir starp jautājumiem, kas būtiski ietekmē amerikāņu izvēli vēlēšanās