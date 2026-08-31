Izsalkuši lāči rekordlielā skaitā ielaužas cilvēku mājās un veikalos - ASV piedzīvo neparastu problēmu
ASV rietumos arvien biežāk tiek ziņots par lāčiem, kas pārtikas meklējumos dodas apdzīvotās vietās, ielaužas mājās un pat veikalos. Speciālisti neparasto dzīvnieku uzvedību saista ar sausumu un barības trūkumu savvaļā.
Īpaši aktuāla problēma kļuvusi vietās, kur cilvēku apdzīvotās teritorijas atrodas tuvu lāču dabiskajām dzīvotnēm. Dzīvnieki, meklējot viegli pieejamu pārtiku, arvien biežāk pārvar bailes no cilvēkiem un dodas pie mājām, atkritumu konteineriem un citām vietām, kur sajūt ēdiena smaržu.
Šogad šādu gadījumu skaits sasniedzis neparasti augstu līmeni. Viens no galvenajiem iemesliem ir ilgstošais sausums, kas samazinājis lāčiem dabā pieejamās barības daudzumu. Rezultātā tie spiesti doties arvien tuvāk cilvēkiem.
Īpaši bīstami ir tas, ka lāči ātri iemācās saistīt apdzīvotas vietas ar viegli iegūstamu pārtiku. Ja dzīvniekam vienreiz izdodas atrast ēdienu pie cilvēku mājām, pastāv liela iespēja, ka tas tur atgriezīsies. Tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti neatstāt ārā pārtiku un novietot atkritumu konteinerus tā, lai lāči tiem nevarētu piekļūt.
Varas iestādēm šādas situācijas rada sarežģītu problēmu – jāpasargā gan cilvēki, gan paši dzīvnieki. Lācis, kurš pieradis meklēt barību apdzīvotās vietās un zaudējis bailes no cilvēkiem, var kļūt bīstams, un dažos gadījumos varas iestādēm nākas to pārvietot vai nogalināt.
Speciālisti brīdina, ka, sausumam un barības trūkumam turpinoties, cilvēku un lāču sastapšanās var kļūt vēl biežākas. Tas nozīmē, ka dažviet ASV rietumos lāča parādīšanās pagalmā, pie veikala vai pat mēģinājums iekļūt ēkā vairs nav tik neparasts notikums kā agrāk.