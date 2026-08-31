Koraļļu rifi vairs nepaspēj atkopties - zinātnieki ceļ trauksmi par neatgriezeniskām pārmaiņām okeānos
Koraļļu rifi piedzīvo arvien biežākus masveida balēšanas periodus, ko galvenokārt izraisa pārāk silts okeāna ūdens. Zinātnieki brīdina, ka šie periodi atkārtojas tik bieži, ka koraļļi vairs nepaspēj atkopties, un daļa pārmaiņu var kļūt neatgriezeniskas.
Jaunā pētījumā analizēti vairāk nekā 40 gadu laikā iegūti dati no gandrīz 37 000 koraļļu rifu vietām 120 valstīs un teritorijās. Rezultāti liecina, ka agrāk starp plašiem koraļļu izbalēšanas periodiem varēja paiet vairāki gadu desmiti, bet tagad tie atkārtojas vidēji ik pēc pieciem vai sešiem gadiem.
Koraļļu izbalēšanu galvenokārt izraisa pārmērīgi augsta okeāna ūdens temperatūra. Karstuma ietekmē koraļļi izdala to audos dzīvojošās krāsainās aļģes, kas nodrošina tiem nepieciešamās barības vielas. Koraļļi kļūst bāli un daudz uzņēmīgāki pret slimībām. Izbalējis korallis vēl nav miris, taču tam nepieciešama ūdens temperatūras pazemināšanās un pietiekami ilgs laiks, lai atkoptos.
Situācija pēdējos gados strauji pasliktinājusies. Laikā no 2020. līdz 2024. gadam cieto koraļļu daudzums pasaulē bijis par 9,5% zemāks nekā vēsturiski ierasts. Savukārt 2023. gadā sākusies izbalēšana kļuva par līdz šim plašāk novēroto – tā skāra 77% pasaules koraļļu rifu teritoriju.
Zinātnieki šo procesu raksturo kā pakāpenisku lejupslīdi. Pēc katra smagā izbalēšanas perioda daļa koraļļu atjaunojas, taču nākamais trieciens pienāk pārāk ātri, lai rifi spētu atgriezties iepriekšējā stāvoklī. Turklāt, okeāna temperatūrai saglabājoties ļoti augstai, vēl viens plašs izbalēšanas vilnis iespējams jau šogad.
Koraļļu rifu izzušana būtu daudz vairāk nekā tikai dabas zaudējums. Tie nodrošina dzīvesvietu aptuveni ceturtajai daļai jūras sugu, palīdz aizsargāt piekrasti un nodrošina pārtiku un iztikas avotus miljoniem cilvēku. Zinātnieki uzsver, ka strauja emisiju samazināšana un tādu vietējo apdraudējumu kā pārzveja un pārmērīga piekrastes apbūve ierobežošana vēl var palīdzēt mazināt nodarīto postu koraļļiem.