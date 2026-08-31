Krievija piecas dienas pēc kārtas ar droniem plosa Kijivu
Krievijas dronu uzbrukumi Kijivai un tās apkārtnei turpinās jau piekto dienu pēc kārtas. Miljoniem cilvēku ir spiesti dzīvot gandrīz nepārtrauktu gaisa trauksmju apstākļos.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka tikai četru dienu laikā Krievija pret Ukrainu raidījusi gandrīz 1500 dronu. Vairāk nekā puse no tiem bijuši ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkoti. Pēc Zelenska teiktā, nepārtrauktie uzbrukumi ir apzināts mēģinājums nogurdināt Ukrainas iedzīvotājus un pretgaisa aizsardzību. Krievija pēdējā laikā arvien biežāk izmanto dronu viļņus arī dienas laikā.
Pirmdienas rītā uzbrukumos Kijivas apgabalā ievainoti četri cilvēki, bojātas noliktavas, daudzdzīvokļu ēka un veikals. Īpaši smagas sekas bija piektdienas triecienam munīcijas noliktavai Kijivas apkārtnē, kur sekojošajos sprādzienos gāja bojā vairāki desmiti cilvēku.
Uzbrukumu sekas izjūt arī tie Kijivas iedzīvotāji, kuru mājas nav skartas. Gaisa trauksmju laikā tiek ierobežota metro kustība pāri Dņepras upei, un pasažieri ir spiesti ilgi gaidīt pārpildītās stacijās. Daudziem ikdienas braucieni uz darbu vai skolu kļuvuši neprognozējami.
Krievijas triecieni skāruši arī citus Ukrainas reģionus. Odesas apgabalā aizdegās privātā pasta un loģistikas uzņēmuma “Nova Poshta” terminālis, savukārt Krivijrihā trieciens rūpniecības uzņēmumam ievainoja divus cilvēkus. Pēdējās nedēļās Krievija arvien biežāk uzbrūk noliktavām, loģistikas centriem un citiem Ukrainas ekonomikai svarīgiem objektiem.
Arī Ukraina turpina uzbrukumus objektiem Krievijas teritorijā. Pirmdien par drona triecienu tika ziņots loģistikas centram Jekaterinburgā. Tikmēr Kijivā piecas dienas ilgusī dronu kampaņa parāda jaunu problēmu Ukrainas pretgaisa aizsardzībai – ne tikai notriekt arvien lielāku skaitu lidaparātu, bet arī izturēt gandrīz nepārtrauktus uzbrukumu viļņus.