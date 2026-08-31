Sprādzieni, kuru nebija? Tramps publicē MI ģenerētu video un paziņo par triecienu Irānai
ASV prezidents Donalds Tramps sociālajos tīklos publicējis iespaidīgu video ar sprādzieniem Irānas Hargas salā, apgalvojot, ka valsts galvenais naftas eksporta centrs tiek iznīcināts. Taču izrādījies, ka video radīts ar mākslīgo intelektu un šāds ASV uzbrukums salai nemaz nav noticis.
Tramps svētdien publicēja divus video, kuros redzami milzīgi sprādzieni Hargas salā, un paziņoja, ka tā tiek iznīcināta. Ziņu aģentūra "Reuters", pārbaudot vienu no video ar MI manipulāciju noteikšanas rīkiem, secināja, ka tas, visticamāk, ir mākslīgi radīts. Vēlāk ASV amatpersona apstiprināja, ka amerikāņu spēki Hargas salai nav uzbrukuši.
Hargas sala ir īpaši nozīmīga Irānas ekonomikai. Pirms kara caur to tika eksportēti aptuveni 90% valsts jēlnaftas. Tādēļ reāls trieciens šai vietai varētu radīt smagas sekas Irānas enerģētikas nozarei un ekonomikai. Irānas amatpersonas Trampa publikāciju nodēvējušas par smieklīgu un norādījušas, ka situācija salā ir mierīga.
Tikmēr ASV un Irānas militārā konfrontācija patiešām atkal saasinājusies. ASV spēki svētdien uzbruka divām Irānas raķešu palaišanas iekārtām Larākas salā Hormuza šaurumā. Vašingtona paziņoja, ka tās radījušas tūlītējus draudus kuģošanai šajā stratēģiski nozīmīgajā reģionā.
Irāna uz ASV uzbrukumu atbildēja, raidot raķetes pret divām amerikāņu militārajām bāzēm Jordānijā. ASV paziņoja, ka raķetes, kas varēja nodarīt kaitējumu, izdevies notriekt. Tramps pēc tam solīja uz Irānas rīcību atbildēt ar jauniem triecieniem.
ASV viceprezidents Dž.D. Venss, komentējot Trampa publicēto MI video, sacīja, ka prezidents ar to vēlējies nosūtīt vēstījumu Irānai. Tikmēr jaunākā militārās spriedzes eskalācija atkal radījusi bažas par konflikta paplašināšanos un jau veicinājusi naftas cenu kāpumu.