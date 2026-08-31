"Katastrofas notiks biežāk un vienlaikus". Fon der Leiena brīdina Eiropu gatavoties jaunai realitātei
Eiropai jābūt gatavai jaunai realitātei, kurā postošas dabas katastrofas un citas krīzes var skart vairākas vietas vienlaikus, brīdinājusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Pēc šīs vasaras plašajiem savvaļas ugunsgrēkiem Eiropas Savienība (ES) vēlas lielāku uzmanību pievērst ne tikai reaģēšanai uz katastrofām, bet arī to savlaicīgai paredzēšanai un gatavībai.
“Mums jābūt gataviem pasaulei, kurā ekstrēmi notikumi norisinās biežāk, vairākās vietās un vienlaikus,” pirmdien Eiropas Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrā sacīja fon der Leiena. Viņa norādīja, ka klimata pārmaiņu ietekmē katastrofu raksturs mainās un vairākas krīzes var izcelties vienlaikus, pārslogojot atsevišķu valstu spēju ar tām tikt galā.
Šī gada ugunsgrēku sezona Eiropā sākusies neparasti agri. Kopš aprīļa ES civilās aizsardzības mehānisms ugunsgrēku dēļ iedarbināts desmit reizes. Paaugstināta riska teritorijās jau iepriekš tika izvietoti gandrīz 800 ugunsdzēsēju, bet vasaras laikā palīdzības sniegšanā iesaistījušās komandas no 25 valstīm. Ugunsgrēku dēļ šovasar evakuēti aptuveni 300 000 cilvēku.
“Man šķiet, mums ir laba stratēģija, taču jādara vairāk, jo klimata pārmaiņas vairs neklauvē pie durvīm – tās jau ir istabā,” situāciju raksturoja ES humānās palīdzības un krīžu vadības komisāre Hadža Lahbiba. Pēc EK datiem, šogad Eiropas Savienībā izdeguši vairāk nekā 600 000 hektāru zemes – vairāk nekā divas reizes vairāk par pēdējo divdesmit gadu vidējo rādītāju.
Fon der Leienas ieskatā ar resursu mobilizēšanu tikai pēc ugunsgrēka, plūdu vai zemestrīces sākšanās vairs nepietiek. ES vēlas pāriet uz sistēmu, kurā lielāka nozīme ir katastrofu novēršanai, savlaicīgai sagatavošanās un agrākai rīcībai. Vienlaikus viens no lielākajiem izaicinājumiem ir finansējums, jo vairākas dalībvalstis cenšas ierobežot izdevumus. ES klimata politikas komisārs Vopke Hukstra gan uzsver, ka savlaicīgi ieguldījumi aizsardzībā izmaksā lētāk nekā atkārtota milzīgu dabas katastrofu radīto zaudējumu segšana.
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Turklāt Eiropai jāgatavojas ne tikai klimata katastrofām. ES civilās aizsardzības plānošanā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta iespējai, ka vienlaikus var notikt plūdi vai ugunsgrēki, kiberuzbrukumi un kritiskās infrastruktūras sabotāža. Bažas pastiprina arī Krievijas radītie draudi Baltijas valstīm. Jau iepriekš ES amatpersonas uzsvērušas nepieciešamību stiprināt krīžu koordināciju un ārkārtas rezerves, kā arī iedzīvotāju spēju nepieciešamības gadījumā vismaz 72 stundas iztikt saviem spēkiem.