Krievijā rūpnīcas direktors "uzmetis" krievu drošībniekus ar "ķīniešu rācijām" par simtiem miljonu rubļu
Krievijā tiesas priekšā stājies bijušais AS "Uraļskije zavodi" ģenerāldirektors Vasilijs Musins, kuru apsūdz krāpšanā saistībā ar valsts līgumu izpildi Iekšlietu ministrijas un Krievijas Nacionālās gvardes ("Rosgvardija") vajadzībām. Drošības struktūrām esot piegādāti aptuveni 6500 radioaparātu "Erika", kas samontētas no Ķīnā ražotām komponentēm, bet pasniegtas kā Krievijas ražojumi, vēsta "Kommersant".
Krievijai nodarītie zaudējumi novērtēti gandrīz 400 miljonu rubļu apmērā. Musins savu vainu neatzīst un apgalvo, ka lietā neesot pierādījumu tam, ka viņš vai kāda cita persona būtu piesavinājusies kaut vienu rubli no valsts budžeta līdzekļiem. Viņam draud līdz desmit gadiem ilgs cietumsods.
Lieta saistīta ar desmit līgumiem, kas noslēgti ar Krievijas Iekšlietu ministrijas Centrālā un Ziemeļkaukāza apgabala materiāli tehniskās apgādes pārvaldēm.
Saskaņā ar apsūdzību Musins kopā ar uzņēmumu "Uraļskije radiostancii" un "Uraļskije zavodi" patiesā labuma guvēju, kurš pašlaik tiek meklēts un aizmuguriski apcietināts, bija izveidojis radiostaciju piegādes shēmu. Izmeklētāji apgalvo, ka tās dalībnieki guvuši vairāk nekā 383,2 miljonus rubļu lielu "nelikumīgu peļņu", ar kuru pēc tam rīkojušies pēc saviem ieskatiem.
Musins tiesā paziņoja, ka importēto komponenšu izmantošana bijusi paredzēta konstruktoru dokumentācijā un saskaņota ar pašu Iekšlietu ministriju. Pēc viņa teiktā, radiostacijas sekmīgi izturējušas pieņemšanas pārbaudes, oficiāli pieņemtas apgādei un joprojām tiek izmantotas policijā, "Rosgvardija" un Federālajā drošības dienestā (FDD).
Apskatnieki norāda, ka šī lieta spilgti izgaismo Krievijas importa aizstāšanas problēmas. Kremlis gadiem runājis par importa aizstāšanu un "tehnoloģisko suverenitāti", taču praksē pat drošības struktūras varējušas saņemt tehniku ar Ķīnā ražotām komponentēm, kas tirgota kā Krievijas produkcija.
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Tā dēvētā "zīmolu aizstāšana" jeb Ķīnas preču pārmarķēšana Krievijā ir plaši izplatīta prakse. Militāri rūpnieciskajā kompleksā Rietumu sankciju dēļ mikroelektronika, navigācijas moduļi un bezpilota lidaparātu detaļas lielos apjomos tiek iepirktas Ķīnā un atsevišķos gadījumos pasniegtas kā vietējā ražojuma divējāda lietojuma tehnoloģijas.
Ārpus aizsardzības nozares šī tendence īpaši redzama Krievijas autobūvē. Ar atjaunotiem padomju laika zīmoliem, piemēram, "Moskvič" un "Volga", faktiski tiek piedāvāti pārveidoti Ķīnas autoražotāju JAC un "Changan" modeļi.
Līdzīga montāžas un zīmola maiņas prakse tiek izmantota arī sadzīves tehnikas, datortehnikas — tostarp klēpjdatoru un serveru —, kā arī civilo dronu nozarē, ļaujot uzņēmumiem formāli ziņot par sekmīgu importa aizstāšanu.