Krievijas reģionos aptur Putina programmu kara veterānu virzīšanai amatos
Krievijas varasiestādes faktiski apturējušas diktatora Vladimira Putina iecerēto programmu, kuras mērķis bija karā pret Ukrainu piedalījušos karavīrus virzīt valsts pārvaldē. Bijušie cietumnieki ar kriminālu pagātni un karavīri ar pēctraumatisku stresa sindromu un tieksmi uz agresiju rada draudus režīmam.
Izdevums "Agentstvo" raksta, ka pēc programmas "Varoņu laiks" ("Vremja gerojev") sākšanas Kremlis skaļi solīja kara dalībniekiem nodrošināt iespējas ieņemt amatus varas un pārvaldes struktūrās, taču pēc divarpus gadiem jaunu dalībnieku uzņemšana šādās programmās pārtraukta gandrīz 90% Krievijas reģionu.
Krievijas karavīru atgriešanās no kara Ukrainā tiek saistīta arī ar vardarbīgu noziegumu skaita pieaugumu. Par šo problēmu ziņojuši neatkarīgie mediji un cilvēktiesību organizācijas, kā arī tā atspoguļojoties Krievijas Iekšlietu ministrijas sistēmas institūciju iekšējās statistikas analīzē.
Saskaņā ar izdevumu "Vjorstka" un "Novaja Gazeta Evropa" izmeklēšanām pilna mēroga kara laikā no frontes atgriezušies karavīri, tostarp apžēloti bijušie ieslodzītie un profesionālā dienesta karavīri, nogalinājuši vai smagi ievainojuši vairāk nekā 1000 Krievijas iedzīvotāju.
Vardarbīgu noziegumu — slepkavību, vardarbības ģimenē un bruņotu uzbrukumu — pieaugums tiek saistīts ar smagām psiholoģiskām traumām, tostarp pēctraumatiskā stresa sindromu (PTSS), vardarbīgu konfliktu risināšanas paradumiem un pārmērīgu alkohola lietošanu, vienlaikus trūkstot efektīvām psiholoģiskās rehabilitācijas iespējām.
74 Krievijas reģionos un četrās Krievijas anektētajās Ukrainas teritorijās kara dalībniekiem paredzētās apmācību programmas jau ir noslēgušās, taču jauna dalībnieku uzņemšana nav izsludināta. Arī pārējos reģionos jauna uzņemšana pagaidām netiek sākta.
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Putins iepriekš publiski solīja kara dalībniekus padarīt par Krievijas "jauno eliti", taču praksē šīs ieceres īstenošana ir būtiski palēninājusies.
Arī federālā programma faktiski nonākusi dīkstāvē. Jūlijā, tiekoties ar Putinu, kara veterāns Romans Bojarkins sūdzējās par jaunu programmas dalībnieku grupu uzņemšanas apturēšanu. Pēdējo reizi par iespējamu jaunu uzņemšanu federālajā programmā "Varoņu laiks" tās vadītājs, Krievijas Tautsaimniecības un valsts pārvaldes akadēmijas (RANEPA) rektors Aleksejs Komisarovs paziņoja vēl 2025. gada jūnijā.