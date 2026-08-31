Laikraksts: Masks atļautu Ukrainai izmantot "Starlink" triecieniem Krievijā ar vienu nosacījumu
Pasaules bagātākais cilvēks Īlons Masks izteicies bijušajam Ukrainas aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam, ka neiebilst pret “Starlink” izmantošanu triecieniem Krievijas teritorijā, taču izšķirošs ir viens nosacījums. Par to vēsta laikraksts “Financial Times”, atsaucoties uz informētām personām.
Situāciju pārzinoši cilvēki izteikušies, ka Masks esot atzinis Fedorovam, ka viņam nav iebildumu pret to, ka Ukraina izmanto ar “Starlink” aprīkotus dronus triecieniem pa mērķiem Krievijas teritorijā. Tomēr, kā norādīja šīs personas, Masks uzsvēris, ka tas ir politisks lēmums, un tādējādi galavārds ir sakāms ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Fedorovs intervijā “Financial Times” sacīja, ka Ukrainas tālas darbības rādiusa triecienu pastiprināšana pa mērķiem Krievijā ir visefektīvākais veids, kā piespiest Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu izbeigt karu, taču tam būtu nepieciešamas papildu investīcijas šādos triecienos izmantotajos ieročos. “Mums vajag vairāk ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkotu dronu, vajag lētas raķetes, mums vajag ar mākslīgo intelektu vadāmas raķetes. Pretējā gadījumā mēs nespēsim tikt galā ar Putinu… Viņš saprot tikai spēku,” sacīja Fedorovs. Viņš atteicās komentēt, vai uzturēšanās laikā ASV plāno tikties ar Masku, taču norādīja, ka joprojām uztur ar viņu ciešus kontaktus.
21. augustā “Financial Times”, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Ukraina vēlas saņemt Maska atļauju izmantot ar “Starlink” aprīkotus trieciendronus, lai uzbruktu Krievijas raķešu palaišanas iekārtām līdz pat 200 kilometru dziļumā Krievijas teritorijā. Avoti norādīja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jūlijā Baltajā namā bija lūdzis Trampu apspriest ar Masku šādas atļaujas iespēju. Ukraina piedāvāja ierobežot dronu darbības rādiusu līdz 200 kilometriem no Krievijas robežas, taču Tramps šo ideju neatbalstīja, norādīja sanāksmē bijušās personas.
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Atsaucoties uz Fedorovam tuviem avotiem, 8. augustā žurnāls “The Atlantic” vēstīja, ka Masks vēl nav piekritis nodrošināt Ukrainai piekļuvi “Starlink” tehnoloģijai, lai ar tās palīdzību varētu šaut pa vietām, no kurām Krievija palaiž raķetes uz Kijivu un citām pilsētām.
Ar "Starlink" aprīkoti droni izmanto "SpaceX" satelītu tīklu, lai uzturētu uzticamākus sakarus ar operatoriem lielākos attālumos nekā parastajos radio kanālos, vienlaikus tie ir aizsargātāki pret parastiem traucēkļiem. Šādi droni jau ir pierādījuši savu efektivitāti kaujas laukā Ukrainā. Analītiķi uzskata, ka, ja tos varētu izvietot ārpus Ukrainas robežas, tie varētu izrādīties ļoti noderīgi Krievijas raķešu palaišanas iekārtu atklāšanā.
Šā gada sākumā radiosakaru tehnoloģiju speciālists Serhijs Beskrestnovs ziņoja, ka Krievijas armija, iespējams, Shahed” trieciendroniem izmantojusi “Starlink” termināļus. Pēc tam, kad Ukraina pievērsa uzmanību šai problēmai, Masks paziņoja par pasākumiem, kas, domājams, ir ierobežojuši Krievijas nesankcionēto piekļuvi sistēmai.
Šomēnes Zelenskis piešķīra Maskam Brīvības ordeni "par izciliem personīgiem sasniegumiem cilvēka dzīvības un brīvības aizstāvēšanā un attiecību attīstībā starp Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu tautām".