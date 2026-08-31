VIDEO: Krievijas autovadītāji pie Maskavas "toplesā" sarīko pamatīgu kautiņu benzīna dēļ
Krievijā, saasinoties benzīna deficītam, arvien biežāk pie degvielas uzpildes stacijām veidojas garas rindas un izceļas konflikti. Aculiecinieki Maskavas apgabalā nofilmējuši strīdu par vietu rindā, kas pārauga pamatīgā kautiņā, kurā iesaistījās vairāki autovadītāji.
Aculiecinieki nofilmējuši konfliktu degvielas uzpildes stacijā Maskavas apgabalā, kur aptuveni desmit cilvēki iesaistījās strīdā pēc tam, kad kāds autovadītājs, iespējams, mēģināja uzpildīt degvielu ārpus rindas.
Pēdējā laikā Krievijas sociālajos tīklos arvien biežāk parādās video ar rindām, tukšiem degvielas sūkņiem un konfliktiem par benzīnu.
Krievijas "Telegram" kanāli publicējuši jaunu video ar kautiņu degvielas uzpildes stacijā Maskavas apgabalā laikā, kad vairākos Krievijas reģionos pieaug benzīna deficīts.
Kautiņš sācies rindā pēc degvielas, domājams, pēc tam, kad viens no autovadītājiem mēģinājis uzpildīt degvielu, apejot rindu. Publicētajos kadros redzams, kā divi vīrieši metas viens otram virsū un konflikts ātri pāraug kautiņā. Viens no vīriešiem novelk kreklu un dodas virsū pretiniekam, bet citi cenšas abus izšķirt. Ap konfliktā iesaistītajiem sapulcējušies aptuveni desmit cilvēki.
2026. gada augusta pēdējās nedēļās degvielas krīze Krievijā ir ievērojami saasinājusies, izraisot jaunu degvielas deficīta vilni. Pēc īslaicīgas tirgus stabilizācijas jūlija beigās situācija atkal strauji pasliktinājusies. Par vienu no galvenajiem iemesliem tiek minēts rekordliels Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu skaits Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.
Saskaņā ar "Bloomberg" datiem kopš augusta sākuma reģistrēts vismaz 21 uzbrukums naftas pārstrādes rūpnīcām, kā rezultātā vairākas no lielākajām ražotnēm bijušas spiestas apturēt darbību.
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Savukārt "Reuters" ziņo, ka līdz augusta beigām benzīna ražošanas apjoms Krievijā samazinājies līdz 70–80% no iekšzemes pieprasījuma. Starpība starp dienā saražotās degvielas daudzumu un faktisko patēriņu sasniegusi aptuveni 35 000 tonnu.
Degvielas piegādes problēmas tiek novērotas arī Maskavā un tās apkārtnē. Pie lielo naftas uzņēmumu degvielas uzpildes stacijām regulāri veidojoties rindas ar 30–50 automašīnām.
Kopš 2026. gada sākuma degvielas mazumtirdzniecības cenas Krievijā pieaugušas par vairāk nekā 18%. Lielo vertikāli integrēto naftas uzņēmumu degvielas uzpildes stacijās AI-95 benzīna cena saglabājas ap 80 rubļiem litrā, savukārt neatkarīgajās uzpildes stacijās vairumtirdzniecības degvielas trūkuma dēļ tā sasniegusi 100–150 rubļus litrā.