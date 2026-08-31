Šveicē pēc asiņainas apšaudes reivā aizturēts vīrietis; nogalināta 22 gadus veca sieviete
Pirmdien Šveicē aizturēts 43 gadus vecs vīrietis, par kuru pastāv aizdomas, ka viņš ir atbildīgs par apšaudi reivā.
Svētdienas rītā Šveices ziemeļos apšaudē reivā tika nogalināts viens cilvēks, bet pieci ievainoti, daži no viņiem nopietni. Apšaude notika Āravā, uz ziemeļiem no Cīrihes. Ikgadējo pasākumu apmeklēja aptuveni 3500 cilvēki.
43 gadus vecs šveicietis tika aizturēts pirmdien īsi pirms plkst. 1, teikts Āravas policijas paziņojumā. "Vīrietis tika arestēts, pamatojoties uz nopietnām aizdomām par nozieguma izdarīšanu. Pašlaik notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu precīzo notikumu gaitu, apstākļus un iespējamo motīvu. Šajā posmā tiek uzskatīts, ka noziegumu izdarīja viens vainīgais," pavēstīja policija.
Pirmdienas rītā izplatītā paziņojumā kantona policija norādīja, ka ballītes dalībnieki gatavojās doties mājās, kad uz cilvēku grupu tika izdarīti vairāki šāvieni. Gāja bojā 22 gadus veca itāliete. "Viņa mira uz vietas, neskatoties uz mēģinājumiem viņu atdzīvināt," pavēstīja policija, piebilstot, ka vēl pieci cilvēki tika ievainoti.
Ievainotie ir četri šveicieši un viena vāciete vecumā no 24 līdz 31 gadam.