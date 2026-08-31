Diversiju virkne Eiropā? Polijā, iespējams, aizdedzināta dronu ražotne, kas piegādā produkciju Ukrainai
Polijā naktī uz 31. augustu izcēlies ugunsgrēks ar dronu ražošanu saistītā uzņēmuma "WB Electronics" ražotnē. Policija izmeklē notikušā apstākļus, tostarp pārbauda iespējamas diversijas versiju.
Polijas pilsētā Skaržisko-Kamennā izcēlies ugunsgrēks ar uzņēmumu "WB Electronics" saistītā ražotnē, kur tiek izgatavotas bezpilota lidaparātu komponentes. Rūpnīcas produkciju izmanto Polijas un Ukrainas bruņotie spēki. Ugunsgrēka cēloņi tiek noskaidroti, un varasiestādes neizslēdz diversijas iespējamību, vēsta "Onet". Ugunsgrēku izdevās nodzēst aptuveni divu stundu laikā. Neviens cilvēks nav cietis.
Naktī uz 31. augustu plkst. 00.23 rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks. Videonovērošanas kameras uzņēmuma teritorijā fiksējušas vīrieti maskā, kurš rūpnīcas teritorijā iekļuvis, pārrāpjoties žogam.
Notikuma vietā ieradās Polijas Iekšējās drošības aģentūras (ABW) darbinieki un policija. Netālu no rūpnīcas tika atrasta mugursoma un apģērbs. Teritorijas pārmeklēšanā iesaistīti policisti, kinologs ar dienesta suni, kā arī drons ar termokameru.
"WB Electronics" ir viens no Polijas uzņēmumiem, kas darbojas bezpilota sistēmu un aizsardzības tehnoloģiju jomā. Tā produkciju izmanto gan Polijas, gan Ukrainas bruņotie spēki.
Pašlaik ugunsgrēka apstākļi tiek izmeklēti, un Polijas varasiestādes neizslēdz iespēju, ka notikušais varētu būt bijis diversijas akts.
Iepriekš dažādās Eiropas valstīs notikusi virkne aizdomīgu incidentu, kas saistīti ar aizsardzības nozares uzņēmumiem.
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Augusta beigās Slovākijā tika aizturēti trīs cilvēki aizdomās par plāniem aizdedzināt Ukrainas dronu ražotājam "Skyeton" piederošu rūpnīcu.
Atbildību par plānoto uzbrukumu uzņēmās mazpazīstams grupējums "GCAW1984", paziņojot, ka cīņā par sabiedrības demilitarizāciju uzskata militāros objektus par "leģitīmiem mērķiem".
Savukārt medija "The Insider" veiktā analīze liecina, ka grupējuma paziņojumu, iespējams, rakstījis cilvēks, kura dzimtā valoda ir krievu.
Tikmēr citā incidentā augusta sākumā Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atklātais drons ar sprāgstvielām atgādina Krievijas armijas Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GRU) parasti izmantotās ierīces, nesen vēstīja telekanāls "ABC News", atsaucoties uz avotu ASV izlūkdienestos. Saskaņā ar avota teikto dronam pievienotās sprāgstvielas, kā arī pašas ierīces konstrukcija bija tipiska un atgādina GRU izmantoto. ASV novērtējums veikts kopīgi ar Vācijas drošības un izlūkdienestiem. Avots ASV izlūkdienestos "ABC News" pastāstīja, ka ierīce nav sprāgusi, jo tās detonācijas mehānisms bija atvienots.
Leipcigas lidostai Vācijas austrumos ir svarīga loma militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai "Antonov Airlines". Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls.
Izmeklētāji uzskata, ka ar sprāgstvielām aprīkotais drons bija paredzēts, lai novērstu lidmašīnu kustību lidlaukā un tādējādi aizkavētu piegādes Ukrainai un brīdinātu Vāciju par tās turpmāko atbalstu Kijivai.
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