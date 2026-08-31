Itālijā izlaiž jūrā astoņkāju armiju, lai cīnītos pret zvejniekus izmisumā dzenošajiem zilajiem krabjiem
Pēdējo gadu desmitu laikā no Amerikas piekrastes atceļojušie zilie krabji pārņēma Itālijas piekrastes ūdeņus, nodarot aizvien lielāku postu vietējās zivsaimniecības nozarei. Nu Itālija ķērusies pie radikāliem līdzekļiem cīņā pret šo invazīvo sugu, izlaižot jūrā milzīgu astoņkāju skaitu.
Gadu gaitā krabji pārņēmuši savā kontrolē aizsargājamo ekosistēmu Itālijas ziemeļos Po upes deltas lagūnu, nodarot lielu postu zvejniekiem — ar spēcīgajām spīlēm krabji izplēš caurumus tīklos, kā arī lielos apmēros notiesā gan zivis, gan gliemenes un citus ūdens dzīvos organismus. Viens no krabju invāzijā vissmagāk cietušajiem reģioniem ir Emīlija-Romanja, ko austrumos apskalo Adrijas jūra.
Reģiona lauksaimniecības ministrs Alesio Mammi laikrakstam “The Daily Telegraph” atzina, ka “zilais krabis nav tikai invazīva suga, tas ir izraisījis vienu no visnopietnākajām krīzēm, kāda jelkad skārusi mūsu ūdeņus.” Viņš atzina, ka rijīgie krabji iznīcinājuši 70% gliemeņu produkcijas. “Zvejniecības nozares glābšana ir mūsu steidzama prioritāte,” viņš paziņoja. Savukārt zvejniekus un lauksaimniekus pārstāvošā organizācija “Coldiretti” aprēķinājusi, ka krabju kopējie nodarītie zaudējumi sasnieguši 200 miljonus eiro.
Zilais krabis (Callinectes sapidus) ir Atlantijas okeāna rietumu piekrastei un Meksikas līcim raksturīga suga, kuras pārstāvji Adrijas jūrā nokļuvuši, kā uzskata, kopā ar kuģu balasta ūdeni. Klimata pārmaiņu ietekmē paaugstinājusies jūras ūdens temperatūra pēdējo gadu laikā ir veicinājusi to skaita strauju palielināšanos.
Līdz šim krabji dzīvojuši un strauji vairojušies praktiski bez dabīgajiem ienaidniekiem. Nu Itālijas zinātnieki ūdenī izlaiduši apmēram 130 000 nebrīvē izaudzētus astoņkāju mazuļus, cerot izveidot savdabīgu “armiju”, kuras izaugušie pārstāvji notiesās zilos krabjus un būtiski samazinās to populāciju. Cīņā pret invazīvo sugu lieti noderēs arī tas, ka astoņkājus uzskata par visgudrākajiem bezmugurkaulniekiem, kuri medībās pielieto arī viltīgas stratēģijas.
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Boloņas universitātes speciālistu izaudzētie astoņkāju mazuļi izlaisti pie krabju invāzijā smagi cietušajām Ričones un Čezenatiko pilsētām Adrijas jūras piekrastē. “Octo-Blu” projekta vadītājs, Boloņas universitātes zinātnieks, Dr. Olivjero Mordenti paskaidroja “Daily Telegraph”, kādēļ krabju apkarošanā tika izraudzīti tieši astoņkāji. “Tie ir plēsēji, kas var palīdzēt ierobežot zilo krabju populāciju,” viņš sacīja. “Ja viens astoņkājis apēd zilo krabju mātīti, jāatceras, ka šī mātīte būtu varējusi radīt 1,5 miljonus vai pat divus miljonus olu.”
Zinātnieki norāda, ka viens pieaudzis astoņkājis var dienā apēst līdz četriem krabjiem. Precīzs zilo krabju skaits Itālijas piekrastes ūdeņos nav zināms, taču to lēš miljonos.
Itālijas varas iestādes neuztic krabju skaita samazināšanu tikai astoņkājiem. Zvejnieki un atbildīgās iestādes cer pārliecināt arī vietējos iedzīvotājus ēst šos krabjus. Kā liecina publikācijas, šīs sugas pārstāvji arvien biežāk parādās lielveikalu un zivju tirgotāju piedāvājumā. Arī restorāni visā valstī sāk iekļaut šos vēžveidīgos savās ēdienkartēs, pievienojot tos salātiem, risoto un pastas ēdieniem. Tomēr līdz šim tas nav būtiski ietekmējis strauji augošo zilo krabju populāciju, norāda “New York Post”.