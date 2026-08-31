Baltkrievijā militārajām vajadzībām rezervē platformvagonus, cieš kravu pārvadājumi
Baltkrievijas dzelzceļā augusta beigās radies platformvagonu trūkums, jo daļa ritošā sastāva novirzīta vai rezervēta militārajiem pārvadājumiem. Tā rezultātā citiem kravu nosūtītājiem nākas ilgāk gaidīt vagonus.
2026. gada augusta beigās Baltkrievijas dzelzceļā (BŽD) radies tukšu un tehniskā kārtībā esošu universālo platformvagonu ar grīdas klājumu trūkums. Šie vagoni pašlaik nav pietiekamā daudzumā pieejami kravu iekraušanai.
Kā liecina ar pārvadājumu organizēšanu BŽD saistītu avotu sniegtā informācija, daļa dzelzceļa inventāra parkā esošo platformvagonu, kā arī RUP "BELINTERTRANS — transporta un loģistikas centrs" (BTLC) piederošo vagonu jau ir novirzīti militāro pārvadājumu nodrošināšanai vai rezervēti tuvākajiem sūtījumiem. Tādēļ citi kravu nosūtītāji saņem mazāk vagonu vai ir spiesti gaidīt, līdz tie kļūst pieejami.
Precīzs militārajiem pārvadājumiem izmantoto platformvagonu skaits pagaidām nav noskaidrots. Nav zināmas arī iekraušanas stacijas, formējamo ešelonu sastāvs un to kustības virzieni. Balstoties tikai uz platformvagonu trūkuma faktu, šos parametrus noteikt nav iespējams.
Platformvagonu trūkums laika ziņā sakritis ar kārtējām militārajām mācībām. No 25. augusta līdz 10. septembrim Baltkrievijas Bruņotie spēki rīko operatīvi taktiskās mācības, kurās piedalās Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku vienības. Mācību otrais posms paredzēts Krievijas poligonā Ašulukā, kur plānotas aviācijas un pretgaisa aizsardzības raķešu vienību kaujas šaušanas mācības.
Tomēr, pēc avotu sniegtās informācijas, pārvadājumi uz Ašuluku veido tikai nelielu daļu no pašreizējā pieprasījuma pēc platformvagoniem un nav galvenais deficīta iemesls. Pārējie vagoni ir novirzīti citu pašlaik īstenotu vai tuvākajā laikā plānotu militāro pārvadājumu nodrošināšanai. To galamērķi un pārvadājumu apjoms pagaidām nav noskaidroti.
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Kā platformvagoni tiek izmantoti militārajos pārvadājumos?
Bruņojumu un militāro tehniku dzelzceļa ešelonos galvenokārt pārvadā ar platformvagoniem. Uz tiem tiek iekrauti tanki, kājnieku kaujas mašīnas, bruņutransportieri, pašgājējas artilērijas iekārtas, inženiertehniskā tehnika un dažādi militārie transportlīdzekļi. Atkarībā no pārvadājamās vienības sastāva un ešelona komplektācijas viena ešelona nodrošināšanai var būt nepieciešami vairāki desmiti platformvagonu. Personāls, ekipējums, munīcija un degviela un smērvielas tiek pārvadātas cita veida vagonos. Vagonus ar sprādzienbīstamiem materiāliem vilciena sastāvā izvieto, ievērojot noteiktās drošības prasības. Kā aizsargvagonus var izmantot tukšus vagonus vai vagonus ar nebīstamām kravām.
Militārās tehnikas iekraušanai nevar izmantot jebkuru tuvumā pieejamu platformvagonu. Vagonus atlasa pēc to tipa, garuma un kravnesības, pēc tam pārbauda to tehnisko stāvokli un piemērotību konkrētās tehnikas pārvadāšanai. Tukšos platformvagonus nogādā iekraušanas stacijā un izvieto pie iekraušanas vietām. Pēc tehnikas novietošanas un nostiprināšanas pārbauda, vai iekraušana veikta pareizi, nokomplektē vilciena sastāvu un noformē pārvadājuma dokumentus.
Platformvagons ir aizņemts ne tikai laikā, kad ešelons atrodas ceļā. Citiem kravu nosūtītājiem tas kļūst nepieejams jau brīdī, kad tiek nosūtīts uz militārās iekraušanas staciju, un atkal kļūst pieejams kravu pārvadājumiem tikai pēc izkraušanas, aizvešanas no izkraušanas vietas, tehniskās apskates un turpmākas tukšo vagonu plūsmas pārdales. Tādēļ iekraušanai pieejamo vagonu trūkums var rasties arī tad, ja kopējais ekspluatācijā esošo vagonu skaits nav samazinājies: vagoni ir tehniskā kārtībā, taču jau rezervēti cita pārvadājuma izpildei.
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Pašreizējā dzelzceļa darbībā sekas jau ir jūtamas — citu pārvadājumu pieprasījumu nodrošināšanai trūkst tukšu un tehniskā kārtībā esošu platformvagonu.
Kā militārie pārvadājumi jau iepriekš radījuši platformvagonu deficītu?
Dokumentos šāds deficīts fiksēts, piemēram, 2021. gada septembrī, kad Baltkrievijas un Krievijas teritorijā notika kopīgās stratēģiskās mācības "Zapad-2021".
Tolaik Baltkrievijas dzelzceļš (BŽD) nespēja nodrošināt platformvagonus uzņēmuma OAO «Gomselmaš» papildu pārvadājumu pieteikumiem. Ar vagonu trūkumu saskārās arī OAO "BELAZ". Toreizējais transporta un komunikāciju ministrs Aleksejs Avramenko atbildē uzņēmumam norādīja, ka brīvu platformvagonu nav, jo tiek izpildīts valsts pasūtījums, kas saistīts ar «nacionālās drošības» jautājumiem.
Līdzīgu atbildi saņēma ZAO "KATEK". Sarakstē ar uzņēmumu tika tieši norādīts, ka dzelzceļa inventāra parka platformvagoni tiek izmantoti militārās tehnikas pārvadāšanai. Tā kā gatavo produkciju nebija iespējams nosūtīt saskaņotajos termiņos, uzņēmums brīdināja par eksporta ieņēmumu zaudēšanu, soda sankcijām un saistību neizpildi pret darījumu partneriem.
No vēl vienas dienesta telegrammas izriet, ka daļa Baltkrievijas vagonu parka varēja atrasties ārpus BŽD tīkla. Krievijas pusei tika lūgts saskaņot Baltkrievijas inventāra parka universālo platformvagonu izmantošanu pārvadājumiem Krievijas iekšienē — riteņu un kāpurķēžu tehnikas iekraušanai, neraugoties uz tobrīd spēkā esošo prasību šos vagonus steidzami nogādāt atpakaļ.
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Arī pēc mācībām nebija gaidāms, ka vagoni ātri kļūs pieejami jaunu pārvadājumu pieteikumu izpildei. Baltkrievijas Transporta ministrijas izziņā bija norādīts, ka ievērojama daļa ritošā sastāva būs jānosūta tehniskajai apkopei, tādēļ vairākas nedēļas šie vagoni atradīsies ārpus ekspluatācijas.
2021. gada dokumenti ir īpaši zīmīgi, jo tajos fiksēta ne tikai vagonu novirzīšana militārās tehnikas pārvadāšanai, bet arī tieši atteikumi rūpniecības uzņēmumiem. Pašlaik avoti atkal ziņo par BŽD un BTLC platformvagonu trūkumu, taču pagaidām nav dokumentu, kas ļautu noteikt izmantoto vagonu skaitu un to atrašanās vietu.
Cik platformvagonu nepieciešams vienam ešelonam?
Par to, cik daudz vagonu var būt nepieciešams plānotam militārajam pārvadājumam, var spriest pēc Baltkrievijas militāro vienību ešeloniem, kas 2025. gadā devās uz poligoniem Krievijā.
Augustā uz Ašulukas poligonu tika nosūtīti trīs Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku vienību ešeloni. To tehnikas pārvadāšanai tika izmantoti 104 platformvagoni: 41 — 15. pretgaisa aizsardzības raķešu brigādes ešelonā, 27 — 49. radiotehniskās brigādes ešelonā un 36 — 120. pretgaisa aizsardzības raķešu brigādes ešelonā. Augusta beigās un septembra sākumā šīs pašas vienības atgriezās Baltkrievijā.
Vēl 36 platformvagoni bija 336. reaktīvās artilērijas brigādes ešelona sastāvā, kas devās uz Kapustinjaras poligonu. Ešelons no Baltkrievijas tika nosūtīts jūnijā, bet augusta sākumā atgriezās. Tādēļ tā 36 platformvagonus nevar vienkārši pieskaitīt 104 platformvagoniem, kas augustā tika izmantoti pārvadājumos uz Ašuluku: pārvadājumi notika dažādos laikos, un vieni un tie paši vagoni varēja tikt izmantoti atkārtoti. Tomēr ir zināms katra ešelona sastāvs — tikai tehnikas pārvadāšanai bija nepieciešami no 27 līdz 41 platformvagonam.
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Turklāt 2025. gada augustā un septembrī, lai piedalītos mācībās "Zapad-2025" un Kolektīvās drošības līguma organizācijas (KDLO) mācībās, Baltkrievijā ieradās seši Krievijas militārie ešeloni, kuros kopumā bija 184 vagoni, tostarp 165 platformvagoni. Šos vagonus nevar automātiski ņemt vērā, vērtējot BŽD un BTLC vagonu parka noslodzi, jo ešeloni ieradās no Krievijas un katra atsevišķā platformvagona piederība netika noskaidrota. Tomēr vagonu proporcija šajos sastāvos ir zīmīga: no 184 vagoniem 165 bija platformvagoni ar tehniku.
2025. gada dati ļauj spriest par nepieciešamo vagonu apjomu: vienas militārās vienības tehnikas pārvadāšanai bija vajadzīgi no 27 līdz 41 platformvagonam, savukārt vienības nogādāšanai atpakaļ bija atkārtoti jāizmanto salīdzināms ritošā sastāva apjoms. Tomēr pēc šiem datiem nav iespējams aprēķināt pašreizējo deficītu, jo nav zināms ne 2026. gada ešelonu sastāvs, ne vienlaikus izpildāmo militāro pārvadājumu pieteikumu skaits.
Ko liecina 2022. gada sākuma pieredze
Pašreizējo platformvagonu trūkumu nebūtu korekti salīdzināt ar situāciju 2022. gada janvārī un februārī. Patlaban nav datu ne par līdzīga apjoma pārvadājumiem, ne par Krievijas militāro vienību masveida ierašanos, ne arī par ešelonu koncentrēšanos kādā konkrētā virzienā. 2022. gada sākuma notikumi šajā kontekstā ir nozīmīgi vienīgi kā piemērs tam, cik agri vērienīga karaspēka pārvietošana sāk atspoguļoties dzelzceļa ikdienas darbībā.
2022. gada 16. janvārī Baltkrievijā sāka ierasties Krievijas militārie ešeloni — oficiāli, lai gatavotos mācībām "Sabiedroto apņēmība". 17. janvārī tika ziņots par karaspēka pārvietošanas sākumu. Līdz 21. janvārim valstī bija ieradušies vairāk nekā 33 ešeloni.
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Vēlāk, izmantojot dzelzceļa dokumentāciju, izdevās rekonstruēt kopējo ievesto kravu apjomu. 2022. gada janvārī Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas vajadzībām tika nosūtīti 5229 vagoni, bet februārī — vēl 3292. Tie bija visu veidu vagoni, ne tikai platformvagoni: līdztekus militārajai tehnikai tika pārvadāts personāls, ekipējums, munīcija, degviela un smērvielas, kā arī citas kravas.
24. februārī Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Līdz tam laikam ešelonu kustība un dzelzceļa dokumentācija jau liecināja par Krievijas karaspēka grupējuma izvēršanu.
Pašlaik no visām minētajām pazīmēm ir konstatēts tikai platformvagonu trūkums. Situācijas vērtējums varētu mainīties, ja deficīts ieilgtu, pieaugtu neizpildīto pārvadājumu pieteikumu skaits, sāktos tukšo vagonu masveida nosūtīšana uz militārās tehnikas iekraušanas stacijām, mainītos vagonu pieņemšanas un nodošanas apjomi Baltkrievijas un Krievijas starpvalstu dzelzceļa robežpunktos vai parādītos jauni militāro ešelonu maršruti. Mūsu rīcībā esošajos datos šāds pazīmju kopums pagaidām nav konstatēts.
Militārpersonas Satiksmes vadības centrā un rezerves vadības shēma
Dzelzceļa tīkla līmenī militārie pārvadājumi tiek saskaņoti, piedaloties Pārvadājumu dienestam, kura struktūrā ietilpst Baltkrievijas dzelzceļa (BŽD) galvenais Satiksmes vadības centrs. 2026. gada jūnijā tika vēstīts, ka ēkas Stekoļnijas šķērsielā astotajā stāvā pastāvīgi darbojas militāro struktūru pārstāvju grupa. Tās kodolu veido Baltkrievijas Aizsardzības ministrijas militārās satiksmes struktūru pārstāvji. Viņi sadarbojas ar BŽD dienestiem jautājumos, kas saistīti ar pārvadājumu plāniem un nosacījumiem, ritošā sastāva sagatavošanu un piegādi, kā arī militāro ešelonu kustības nodrošināšanu. Operatīvo rīkojumu došana par vilcienu kustību joprojām ir BŽD dispečerdienesta kompetencē.
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Augustā kļuva zināms, ka BŽD gatavo rezerves shēmu pārvadājumu procesa vadībai gadījumam, ja galvenais Satiksmes vadības centrs tiktu iznīcināts, nopietni bojāts vai ilgstoši nebūtu pieejams. Šie pasākumi ietver dežūrmaiņu noteikšanu un rezerves darba vietu sagatavošanu. Rezerves sistēmas uzdevums ir saglabāt iespēju centralizēti vadīt vilcienu kustību, tostarp militāro pārvadājumu laikā.
Rezerves darba vietu sagatavošana nav tieši saistīta ar pašreizējo platformvagonu trūkumu. Tas ir atsevišķs pasākumu kopums gadījumam, ja galvenais Satiksmes vadības centrs vairs nebūtu pieejams.
Krievijas un Baltkrievijas kopīgās stratēģiskās militārās mācības "Zapad-2025"
Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad-2025", kas norisinās no 12. līdz 16. septembrim.
Kas pašlaik zināms?
Saskaņā ar avotu sniegto informāciju daļa BŽD inventāra parka un BTLC pašu parka platformvagonu jau ir novirzīti militāro pārvadājumu pieteikumu izpildei vai rezervēti tuvākajiem pārvadājumiem. Tādēļ dzelzceļš nespēj pilnā apjomā nodrošināt ar platformvagoniem pārējos kravu nosūtītājus.
Precīzs izmantoto vagonu skaits, iekraušanas stacijas, ešelonu sastāvs un maršruti pagaidām nav zināmi. Pašlaik pieejamajos datos nav pazīmju, kas liecinātu par karaspēka pārvietošanu tādā apjomā, kas būtu salīdzināms ar 2022. gada janvāri un februāri.