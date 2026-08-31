Iereibis vīrietis Ungārijā nozog lidmašīnu un avarē ceļā uz atomelektrostaciju. VIDEO
Kāds iereibis pilots izraisīja drāmu Ungārijā, ar nozagtu lidmašīnu tuvojoties valsts vienīgajai atomelektrostacijai un liekot viņa pārtveršanai pacelt gaisā iznīcinātājus.
29. augusta rītā kāds 24 gadus vecs vīrietis, kurš medijos minēts tikai vārdā kā Roberts, iekļuva Kaločas pilsētas lidlauka teritorijā un nozaga lidmašīnu “Cessna 172”. Militārie radari fiksēja lidmašīnu, kad tā bija ielidojusi lidojumiem slēgtajā zonā ap Ungārijas vienīgo atomelektrostacijas Pakšas pilsētā. Atomelektrostacijai ir īpaši aizsargājama objekta statuss, un civilajām lidmašīnām ir aizliegts tai pielidot tuvāk par divām jūdzēm (aptuveni 3,2 kilometri), lidojot zemāk nekā 20 000 pēdu (aptuveni 6100 metru) augstumā, norāda “The New York Post”. Ungārijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka lidaparāta pārtveršanai tika pacelti divi iznīcinātāji “JAS 39 Gripen”. Savukārt Ungārijas policija savā "Facebook" kontā publicējusi īsu video pārskatu par notikušo.
Tomēr pēc dažām minūtēm “Cessna” veica avārijas nosēšanos saulespuķu laukā pie Gerjenas ciema aptuveni četras jūdzes (6,4 kilometrus) no atomelektrostacijas. Lidmašīna tika pamatīgi bojāta, taču pats pilots ne tikai necieta, bet mēģināja aizbēgt, nolaupot pa netālo šoseju braucošo automašīnu, kuras vadītājs bija apstājies, lai viņam palīdzētu. Vadītājam izdevās Robertu savaldīt un izsaukt policistus, kuri ļaundari arestēja, vēsta Ungārijas izdevums “Blikk”.
Slimnīcā nogādāto vīrieti svētdien pirmo reizi nopratināja, un viņš apgalvojis, ka dzēruma dēļ neatceras pilnīgi neko. Policija veic papildu analīzes, lai noskaidrotu, vai viņš tobrīd nav bijis ne tikai alkohola, bet arī citu vielu ietekmē.
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“Blikk” norāda, ka, cik zināms, viņam nebija pat autovadītāja apliecības, nemaz nerunājot par pilota licenci, tādējādi nav skaidrs, kā viņam izdevās pacelt un vēlāk nosēdināt lidmašīnu. Varas iestādes veic papildu pārbaudes ne tikai Kaločas, bet arī visās pārējās Ungārijas lidostās.