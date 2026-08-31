"Mani pakārs" - Putins nezina, kā izbeigt karu, un ir gatavs eskalācijai
Krievijas prezidents Vladimirs Putins bažījas par savu personīgo drošību gadījumā, ja karš tiktu izbeigts, nesasniedzot vismaz minimālo mērķi - pilnībā sagrābt Donbasu.
Kā izdevumam "The Economist"pastāstījuši avoti no prezidenta tuvākās apkārtnes, kādā kara posmā Putins saviem tuvākajiem cilvēkiem esot teicis: "Viņi mani pakārs." Konteksts, kādā šī frāze izskanējusi, kā arī citas sarunas detaļas netiek precizētas.
Raksta autori, cita starpā atsaucoties uz sabiedriskās domas aptauju datiem, norāda, ka Krievijas iedzīvotāju neapmierinātība ar karu pieaug. Savukārt noskaņojums elites vidū esot vēl drūmāks, raksta "The Economist".
Pēc viena no izdevuma avotu teiktā, lielākā problēma nav ne ekonomikas stāvoklis, ne militāro panākumu trūkums, bet gan velti izšķiestais laiks: lai kāds arī būtu galīgais rezultāts, gandrīz pieci kara gadi ir neveiksme.
"Arvien vairāk rodas sajūta, ka karalis ir kails," sacīja kāds cits Krievijas elites pārstāvis.
Vienlaikus Krievijas varas iestādes arī nevar atstāt kara situāciju tādu, kāda tā ir pašlaik. "Inerces scenāriji Kremlim nav izdevīgi," norādīja viens no izdevuma sarunu biedriem, uzsverot, ka tiek velti izšķērdēti ekonomiskie resursi un politiskais kapitāls.
Neviena no ekonomiskajām vai politiskajām problēmām, ar kurām Krievija pašlaik saskaras, Putinam nav liktenīga - viņa rīcībā ir ekonomiskie resursi un represīvais aparāts, kas ļauj turpināt karu. Tomēr tam, kā karš tiek uztverts valsts iekšienē, ir nozīme, raksta "The Economist".
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Neviens nezina, kas notiek Putina galvā, atzīst raksta autori. Tomēr viņi pieļauj, ka Kremļa vadītājs, visticamāk, "vadās pēc sava režīma noziedzīgās loģikas: nekad neizrādīt vājumu".
Šī iemesla dēļ Krievijas varas iestādes, kā tas jau ir noticis iepriekš, var izšķirties par eskalāciju, lai izkļūtu no strupceļa, kurā tās nonākušas. Starp iespējamiem scenārijiem "The Economist" min hibrīdkara pastiprināšanu un diversijas, kas vērstas pret Ukrainas sabiedrotajām valstīm.
Jo īpaši izdevums norāda, ka Rietumu izlūkdienesti uzskata - Krievija varētu uzbrukt rūpnīcām Eiropā, kurās ražo Ukrainas militārajām vajadzībām paredzētu aprīkojumu. Tomēr, viņuprāt, par tiešu militāru konfrontāciju ar NATO nav runas.
Turklāt Krievija, visticamāk, gatavojas pastiprināt uzbrukumus Ukrainai. Krievijas Aizsardzības ministrija jau ir paziņojusi, ka sākusi gatavošanos masveida triecieniem pa Ukrainas enerģētikas infrastruktūras objektiem.