ASV Hormuza šaurumā uzbrukušas Irānas raķešu palaišanas iekārtām
Amerikas Savienotās Valstis (ASV) svētdien īstenojušas uzbrukumu Irānas raķešu palaišanas iekārtām nelielā salā Hormuza šaurumā, uz ko Irāna atbildējusi, izšaujot raķetes pret ASV mērķiem Jordānijā. Tā bija pirmā šāda ASV militārā operācija pēdējā mēneša laikā.
Vašingtona paziņoja, ka tās uzbrukuma mērķis ir neļaut Irānai izvietot vēl vairāk jūras mīnu Hormuza šaurumā. Pirms dažām dienām ASV paziņoja, ka ir pabeigusi sprāgstvielu neitralizēšanu šajā stratēģiski svarīgajā ūdensceļā.
Irānas Revolucionārā gvarde paziņoja, ka, atbildot ASV triecienam, tā izšāvusi ballistiskās raķetes pret divām ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Šīs ziņas apstiprinājusi arī Jordānijas armija norādot, ka tā pārtvērusi astoņas raķetes, bet nenorādot, no kurienes tās tika izšautas.
Sešus mēnešus pēc ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai Hormuza šaurums ir kļuvis par centrālo strīdus punktu karā starp ASV un Irānu. Pirms konflikta caur Hormuza šaurumu miera laikā plūda aptuveni piektdaļa no visas tirgotās naftas un dabasgāzes.
Lai gan aprīlī tika panākta vienošanās par pamieru un jūnijā parakstīts saprašanās memorands, vienošanās par kara izbeigšanu joprojām nav panākta, un Vašingtona kopš tā laika ir pasludinājusi "ekonomisko karu" pret Teherānu.