Plūdu sekas Nepālā 2026
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Nepālā jau sesto dienu turpinās glābšanas darbi: simtiem bojāgājušo izskaloti tālu no katastrofas vietas
Nepālā jau sesto dienu turpinās izmisīga cīņa par izdzīvojušo meklēšanu pēc katastrofālajiem plūdiem, kas izpostījuši valsts ziemeļu daļu.
Čitvanas rajonā, tālu lejup pa straumi no vissmagāk skartajām vietām, upju krastos izskalotas simtiem cilvēku mirstīgās atliekas. Tikmēr glābēji mēģina nokļūt hidroelektrostaciju pazemes tuneļos, kuros varētu būt iesprostoti simtiem cilvēku. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības dienesta datiem, katastrofas vietā līdz šim atrastas 903 bojāgājušo mirstīgās atliekas, savukārt 4247 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā tika saņemtas labas ziņas par trim Latvijas iedzīvotājiem, kas atradās Nepālā - viņi plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā nav cietuši. Tikmēr 33 latvieši patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.
Upes krastos atrod simtiem bojāgājušo
Čitvanas rajonā, kas atrodas tālu - lejup pa upju sistēmu - no sākotnēji vissmagāk skartajām teritorijām, krastos izskalotas simtiem cilvēku mirstīgās atliekas. Nepālas katastrofu pārvaldības dienesta dati 30. augustā liecināja, ka tieši Čitvanā bija atrasts visvairāk bojāgājušo – 259.
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Daudzi bojāgājušie ir tik smagi cietušas, ka vizuāla cilvēku identificēšana vairs nav iespējama. Tādēļ tiek ņemti DNS paraugi, kurus vēlāk paredzēts salīdzināt ar bezvēsts pazudušo cilvēku radinieku DNS.
Nepālas policija norādījusi, ka katra neidentificētā cilvēka apbedīšana tiek rūpīgi dokumentēta. Apbedījuma vietai tiek piešķirts numurs, bet informācijai pievienoti DNS paraugi, pēcnāves izmeklēšanas un autopsijas dati, kā arī jebkura cita informācija, kas nākotnē varētu palīdzēt noskaidrot mirušā identitāti. Svētdien Čitvanā tika apbedīta lielākā daļa no tur atrastajiem neidentificētajiem upuriem, bet darbus paredzēts turpināt.
Pazuduši arī bērni
Īpaši smagi plūdi skāruši arī skolas. Nepālas Izglītības ministrijas sākotnējais novērtējums liecina, ka vissmagāk skartajos rajonos plūdu postījumus piedzīvojušas daudzas izglītības iestādes. Atsevišķos sākotnējos ziņojumos tika vēstīts par vairāk nekā 200 bezvēsts pazudušiem skolēniem. Savukārt jaunāks “Save the Children” apkopojums liecina, ka iznīcinātas vai bojātas vismaz 69 skolas un mācību procesa traucējumi skāruši gandrīz 19 000 bērnu.
Īpaši smaga situācija ir Rasuvas un Nuvakotas rajonos, kur skolu ēkas applūdušas, sagruvušas vai apraktas zem dubļu un nogruvumu masas. Katastrofas dēļ Nepālas valdība uz vairākām dienām slēgusi izglītības iestādes un apturējusi augstskolu eksāmenus.
Simtiem cilvēku varētu atrasties pazemē
Viena no sarežģītākajām glābšanas operācijām pašlaik notiek hidroenerģētikas objektos, kurus pārsteidza milzīgā ūdens un dubļu masa. Nepālas elektroenerģijas pārvaldes un Neatkarīgo elektroenerģijas ražotāju asociācijas dati liecina, ka pēc katastrofas sakari bija zuduši ar gandrīz 900 hidroenerģētikas projektu darbiniekiem. Vēlāk daļa cilvēku tika izglābti, tāpēc jaunākajā precizētajā uzskaitē deviņos hidroelektrostaciju projektos par bezvēsts pazudušiem tika uzskatīti 537 darbinieki.
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Visdramatiskākā situācija izveidojusies 216 megavatu “Upper Trishuli-1” hidroelektrostacijas projektā. Tur sākotnēji nebija ziņu par 576 cilvēkiem. 254 izdevies izglābt, bet aptuveni 300 cilvēku, pēc Nepālas amatpersonu aplēsēm, joprojām varētu būt iesprostoti pazemes tunelī. Glābšanas darbus būtiski sarežģī izpostītā infrastruktūra, dubļi, atlūzas un nestabilie laikapstākļi. Smago tehniku uz atsevišķām vietām nācies nogādāt ar helikopteriem.
Tuneļos sūknē skābekli
Īpaši sarežģīta operācija notiek arī “Upper Trishuli 3A” hidroelektrostacijā. Plūdu brīdī tās pazemes daļā strādāja vairāki desmiti tehnisko speciālistu. Nepālas armija pēc vairāku dienu darba atrada tuneļa augšējo daļu, un, izmantojot urbšanas iekārtas, ekskavatorus un hidrauliskos griezējus, glābēji sāka veidot piekļuvi pazemes telpām.
Glābēji izurbuši vairākas atveres, pa kurām tunelī tiek ievadīts gaiss. Atrasts arī kabeļu piekļuves tunelis, ko potenciāli iespējams izmantot, lai glābēji nokļūtu pazemē. Nepālas Elektroenerģijas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Dirghaju Kumars Šrestha vietējiem medijiem norādījis, ka atrastā eja varētu kļūt par vienu no svarīgākajiem ceļiem pie iesprostotajiem cilvēkiem.
“Šo tuneli iespējams izmantot iesprostoto glābšanai,” viņš sacīja, piebilstot, ka iepriekš izveidotas atveres skābekļa padevei, tāpēc pastāv cerība, ka cilvēki pazemē varētu būt dzīvi. Tomēr pagaidām glābēji no tuneļa nav saņēmuši nekādu atbildes signālu.
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“Ar katru stundu cerība kļūst mazāka”
Pie glābšanas operāciju vietām un Nepālas Elektroenerģijas pārvaldes ēkas pulcējas pazudušo cilvēku ģimenes. Starp viņiem ir Sita Pandeja. Viņas vīrs Džiblals Adhikari tiek uzskatīts par vienu no cilvēkiem, kas varētu būt iesprostoti “Upper Trishuli 3A” pazemes elektrostacijā.
Pēdējo reizi viņa ar vīru sazinājusies katastrofas rītā. Vīrs paēdis brokastis un ap pulksten septiņiem devies strādāt pazemē. Parasti abi atkal sazinājušies pusdienlaikā, kad viņš iznācis vietā, kur pieejami mobilie sakari. Šoreiz zvana nebija. “Man joprojām ir 50 procentu cerība, ka viņš ir dzīvs, jo iekšā ir skābekļa sistēma,” Pandeja sacījusi Nepālas laikrakstam “Kantipur”. “Taču ar katru stundu šī cerība kļūst mazāka.”
Tuvinieku vidū vienlaikus pieaug neapmierinātība ar glābšanas darbu tempu. Ģimenes norāda, ka gaisa padeve tuneļos bija jāsāk agrāk. “Jo ilgāk tas turpinās, jo vairāk mūsu cerība mirst. Šai operācijai jānotiek daudz ātrāk, jo mums ir svarīga katra sekunde,” sacījis Džibans Khadka, kura radinieks arī tiek uzskatīts par iesprostotu hidroelektrostacijā.
“Plūdi paņēma visu”
Tikmēr katastrofu pārdzīvojušie stāsta par brīžiem, kad viņu acu priekšā ūdens un dubļu straumes aiznesušas tuviniekus un mājas. Nuvakotas rajona iedzīvotāja Kalpana Malla BBC stāstījusi, ka plūdos zaudējusi gandrīz visu ģimeni – tēvu, māti, māsu un māsas bērnus.
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“Plūdi aiznesa manus ģimenes locekļus manu acu priekšā,” viņa sacīja. “Viņiem nebija iespēju izbēgt.” Pašai sievietei kopā ar dēlu izdevies uzrāpties uz kādas ēkas jumta un izdzīvot. “Šie plūdi paņēma visu. Es ar dēlu uzkāpu uz mājas jumta un izdzīvoju, bet pat nespēju izskaidrot, kā.”
Cita katastrofā izdzīvojusī, Goma Pandita, zaudējusi gan mājlopus, gan lauksaimniecības zemi un pārtikas krājumus. “Mana lauksaimniecības zeme arī ir aizskalota. Desmit maisi sinepju sēklu, tonnām kukurūzas un rīsu – viss ir pazudis. Nekā nav palicis.”
Glābšanu apgrūtina laikapstākļi
Glābšanas darbi turpinās jau sesto dienu, tomēr situāciju sarežģī gan neprognozējamie laikapstākļi, gan iznīcinātie ceļi un tilti. Nepālas valdība glābšanas un palīdzības operācijās mobilizējusi tūkstošiem armijas, policijas un citu dienestu darbinieku. Atsevišķās vietās tiek izmantoti helikopteri un droni.
Nepālas Ārlietu ministrija uzsvērusi, ka galvenā valsts prioritāte ir glābt cilvēku dzīvības, atrast pazudušos un sniegt palīdzību katastrofā cietušajiem. Izveidots arī īpašs ārkārtas koordinācijas centrs, kas apkopo informāciju par plūdos cietušajiem un pazudušajiem ārvalstniekiem.
Nepālas varasiestādes vienlaikus aicina sabiedrību neizplatīt nepārbaudītu informāciju, jo bezvēsts pazudušo un izglābto cilvēku skaits glābšanas operācijas gaitā turpina mainīties.
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Tikmēr pie tuneļiem, slimnīcām un glābšanas centriem turpinās gaidīšana. Daudziem cilvēkiem, kuru tuvinieki pazuduši kopš trešdienas, joprojām nav atbildes uz galveno jautājumu – vai viņi ir dzīvi. Un, kamēr tuneļos turpina ieplūst glābēju sūknētais gaiss, ģimenes turas pie cerības, ka pazemē vēl ir kāds, kuram tas nepieciešams.