Diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā Mercs saskata Kremļa roku
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs tuvākajās dienās plāno apsūdzēt Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur tika atrasti droni ar sprāgstvielām, vēsta laikraksts "Welt am Sonntag" un tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz avotiem.
Paredzams, ka Mercs paziņos par jaunām sankcijām pret Maskavu. "Tā būs Vācijas tiešo pasākumu un jauno ES sankciju kombinācija, kas paralēli tiek gatavotas Briselē," raksta izdevumi.
Atbildot uz diversijas gatavošanu Leipcigā, vairs nepietiek ar atsevišķu Krievijas diplomātu izraidīšanu vai "Krievu nama" slēgšanu Berlīnē, sacīja viens avots. Ir nepieciešami stingrāki pasākumi, piemēram, sankciju pastiprināšana vai vēl apjomīgākas ieroču piegādes Ukrainai, pauda avots.
Izdevuma sarunbiedri Vācijas gaidāmo soli nosauca par "Zeitenwende 2.0" ("Pagrieziena punkts 2.0"). Runa ir par terminu, ko izmantoja bijušais kanclers Olafs Šolcs, kad pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā paziņoja par krasu Berlīnes un Maskavas attiecību pārskatīšanu.
25. augustā Mercs pauda, ka vainīgie mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigā tiks saukti pie atbildības, taču konkrētas apsūdzības kanclers neizvirzīja. Mercs solīja drīzumā paziņot izmeklēšanas rezultātus. Pēc viņa teiktā, valdība kopā ar specdienestiem veica intensīvu darbu, lai noskaidrotu vainīgos.
Augusta sākumā Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atklātais drons ar sprāgstvielām atgādina Krievijas armijas Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GRU) parasti izmantotās ierīces, nesen vēstīja telekanāls "ABC News", atsaucoties uz avotu ASV izlūkdienestos. Saskaņā ar avota teikto dronam pievienotās sprāgstvielas, kā arī pašas ierīces konstrukcija bija tipiska un atgādina GRU izmantoto. ASV novērtējums veikts kopīgi ar Vācijas drošības un izlūkdienestiem. Avots ASV izlūkdienestos "ABC News" pastāstīja, ka ierīce nav sprāgusi, jo tās detonācijas mehānisms bija atvienots.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Leipcigas lidostai Vācijas austrumos ir svarīga loma militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai "Antonov Airlines". Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls.
Izmeklētāji uzskata, ka ar sprāgstvielām aprīkotais drons bija paredzēts, lai novērstu lidmašīnu kustību lidlaukā un tādējādi aizkavētu piegādes Ukrainai un brīdinātu Vāciju par tās turpmāko atbalstu Kijivai.