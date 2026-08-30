Jaunumi prāmja katastrofā pie Kipras piekrastes: bojā gājuši vismaz septiņi cilvēki
Ziemeļkipras piekrastē svētdien prāmja avārijā dzīvību zaudējuši vismaz septiņi cilvēki, vēsta Turcijas mediji. Prāmis apgāzies četru jūdžu attālumā no krasta.
Glābšanas dienesti turpina meklēt 23 cilvēkus, bet 237 pasažieri jau ir izglābti, raidsabiedrībai "CNN Türk" paziņoja starptautiski neatzītās Ziemeļkipras Turku Republikas prezidents Tufans Erhirmans.
Prāmī kopumā atradās 267 cilvēki - 259 pasažieri un astoņi apkalpes locekļi, pavēstīja transporta ministrs Erhans Arikli.
Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, Ziemeļkiprā, uz Tašudžu, Turcijā.
Ziemeļkipra ir starptautiski neatzīta valsts Kipras salas ziemeļos, kas izveidojās pēc Turcijas invāzijas Kiprā 1974. gadā, šādi reaģējot uz Grieķijas atbalstīto valsts apvērsumu salā ar mērķi to anektēt pilnībā. Ziemeļkipra neatkarību pasludināja 1983. gadā, to starptautiski atzīst tikai Turcija. Citas valstis, kā arī ANO un Eiropas Savienība (ES), Kipras salā atzīst tikai Kipras Republikas suverenitāti.