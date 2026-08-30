"Zobenvaļi saplosa lāčus, ļoti interesanti, tāda barības ķēde": Putins pedagogiem stāsta, kādēļ sāka slepkavot Ukrainā
Tuvojoties 1. septembrim, kad bērni un jaunieši visā pasaulē atkal dosies uz mācību iestādēm, Krievijas diktators Vladimirs Putins nolēmis arī pavisam jaunajai paaudzei pastāstīt, kādēļ viņš jau četrarpus gadus slepkavo Ukrainā un apstāties negrasās. Šoreiz paustais skaidrojums jau varētu ieinteresēt speciālistus baltos halātos.
Viesojoties Maskavas pedagoģiskajā valsts universitātē Putins tikās ar skolotājiem un studentiem, un sarunā ar Arktikā pabijušo pedagogu no Belgorodas apgabala Dmitriju Balančukovu, diktators painteresējās, vai viņš tur redzējis baltos lāčus. Saņēmis apstiprinošu atbildi, Putins nolēma pārsteigt pedagogus ar “atklājumu”, ka zobenvaļi pulcējas baros un uzbrūk baltajiem lāčiem, saplosot tos gabalos. Tad savu atklāsmi viņš saistīja ar to, kādēļ 2022. gadā uzsāka asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara, šoreiz aizmirstot gan par “denacifikāciju”, gan “demilitarizāciju”, NATO, “8 gadus bombardēja Donbasu”, krievu valodu un vēstures cienīšanu.
“Iedomājieties, tur blakus zobenvaļi dzīvo. Viņi šos lāčus ēd kā sīkaļas. Jā, tie vienkārši barā uzbrūk – bum! – un saplēš gabalos. Tas viss ir ļoti interesanti. Jā, jā, jā, tāda barības ķēde. Arī par to bērniem vajag pastāstīt, lai viņi saprastu, kādā pasaulē mēs dzīvojam un kādēļ veicam “speciālo militāro operāciju”. Īsi sakot, džungļu likums, kur stiprie apēd vājos, un Krievija pie kaimiņiem iebrūk tādēļ, ka to var, bet ieganstus var izdomāt laika gaitā.
Vēl viņš pastāstīja, ka atcerējies no Džeka Londona lasīto, ka pamatiedzīvotāji tālajos ziemeļos atstāja savus vecos ļaudis vilkiem apēšanai. “Jā, tas izskatās skarbi, bet tāda viņiem dzīve,” noteica diktators. Iespējams, neviļus diktators pateicis priekšā jaunajai paaudzei, kā kādreiz rīkoties, kad barvedis kļūs vecs un nespējīgs.
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Laika gaitā Putins un viņa sulaiņi izteikuši dažādas versijas, kādēļ iebruka Ukrainā un negrasās pārtraukt tur slepkavot. Tomēr visfantastiskāko ieganstu pauda viņa padomnieks un Austrumu Ekonomikas foruma organizēšanas komitejas atbildīgais sekretārs Antons Kobjakovs — izrādās, ka Krievija par divām nedēļām esot apsteigusi Ukrainu, kurai pati grasījās iebrukt Krievijā, pasniedzot simbolisku dāvanu “miermīlīgajai” kaimiņvalstij dāvanu Starptautiskajā sieviešu dienā. “Tagad jau ir piemirsts, tāpēc ir īstais laiks atgādināt: dokumenti, kurus mūsu karavīri atrada jau “speciālās militārās operācijas” sākumā kādas Ukrainas bruņoto spēku teritoriālās aizsardzības brigādes pamestajā štābā, norādīja konkrētu iebrukuma datumu Krievijā — 2022. gada 8. martu. Mēs viņus apsteidzām par divām nedēļām. Simboliski viņi vēlējās mums sieviešu svētkos uzdāvināt karu. Taču tā vietā, pateicoties Krievijas vadības tālredzībai, viņi saņēma “melno zīmi” no mūsu kādreiz kopīgajiem militārajiem svētkiem. Kā prezidents jau iepriekš teica — mūsu vēsturē 22. jūnijs vairs nekad neatkārtosies,” pavēstīja Kobjakovs. Par to, kādēļ gan Krievija jau kopš 2021. gada pavasara sāka koncentrēt savu armiju pie Ukrainas robežas, kara tehniku vedot pat no Sibīrijas un Tālajiem Austrumiem, bet karakuģus no Klusā okeāna, Kobjakovs, protams, nepastāstīja.