Islandes vēlētāji saka "nē" Eiropas Savienībai
Islandē sestdien notikušajā referendumā par to, vai valstij būtu jāatsāk sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), vairums referenduma dalībnieku nobalsojis pret, liecina galīgie rezultāti
Pret sarunu atsākšanu balsoja 52,8% referenduma dalībnieku, par - 47,2%. Vēlētāju aktivitāte bija 82,5%.
No sešiem vēlēšanu apgabaliem "par" balsu vairāk bija tikai abos galvaspilsētas Reikjavīkas apgabalos. Pārējos četros pārsvars bija "pret" nometnei.
"Valsts ir noraidījusi sarunas par iestāšanos ES," norādīja sabiedriskā raidorganizācija RUV. Līdz ar sarunu noraidīšanu jautājums par Islandes pievienošanos ES, domājams, tiek atlikts vismaz līdz 2028. gadam.
Islandiešiem referendumā netika jautāts, vai viņi vēlas valsts iestāšanos ES, bet gan tikai tas, vai, viņuprāt, valdībai ir jāuzsāk sarunas par iespējamiem iestāšanās nosacījumiem, tajā skaitā par delikāto zvejniecības nozari.
Islande iesniedza pieteikumu pievienoties blokam gadu pēc tam, kad 2008. gada finanšu krīze bija novedusi pie tās banku un ekonomikas sabrukuma. Sarunas par iestāšanos sākās 2010. gadā, taču tika apturētas 2013. gadā pēc eiroskeptiķu valdības nākšanas pie varas.