Šausminošs uzbrukums Bavārijā: dzelzceļa stacijā nežēlīgi nodurta jauna sieviete
Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann
Notikuma vietā aizturēts 27 gadus vecs Vācijas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par uzbrukuma izdarīšanu.
Pasaulē

Šausminošs uzbrukums Bavārijā: dzelzceļa stacijā nežēlīgi nodurta jauna sieviete

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Naktī uz svētdienu Rozenheimā, Bavārijas federālajā zemē Vācijā, stacijā uzbrukumā ar nazi nogalināta sieviete, pavēstīja policija.

Šausminošs uzbrukums Bavārijā: dzelzceļa stacijā n...

Notikuma vietā aizturēts 27 gadus vecs Vācijas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par uzbrukuma izdarīšanu.

Uzbrukumā tika sadurta 31 gadu veca Lielbritānijas pilsone. Viņa nogādāta slimnīcā, bet tur mirusi no gūtajiem ievainojumiem.

Uzbrukuma apstākļi un motīvs pagaidām nav zināmi.Aizturētais ir Bavārijas Firstenfeldbrukas rajona iedzīvotājs. Policija lūdz atsaukties notikušā aculieciniekus.

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