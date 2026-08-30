Notikuma vietā aizturēts 27 gadus vecs Vācijas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par uzbrukuma izdarīšanu.
Pasaulē
Šodien 16:36
Šausminošs uzbrukums Bavārijā: dzelzceļa stacijā nežēlīgi nodurta jauna sieviete
Naktī uz svētdienu Rozenheimā, Bavārijas federālajā zemē Vācijā, stacijā uzbrukumā ar nazi nogalināta sieviete, pavēstīja policija.
Notikuma vietā aizturēts 27 gadus vecs Vācijas pilsonis, kas tiek turēts aizdomās par uzbrukuma izdarīšanu.
Uzbrukumā tika sadurta 31 gadu veca Lielbritānijas pilsone. Viņa nogādāta slimnīcā, bet tur mirusi no gūtajiem ievainojumiem.
Uzbrukuma apstākļi un motīvs pagaidām nav zināmi.Aizturētais ir Bavārijas Firstenfeldbrukas rajona iedzīvotājs. Policija lūdz atsaukties notikušā aculieciniekus.