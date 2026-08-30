Traģēdija Vidusjūrā: Ziemeļkipras piekrastē apgāzies prāmis, ziņo par bojāgājušajiem
Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varasiestādes. Negadījumā ir bojāgājušie.
Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītajā Ziemeļkipras Turku Republikā, uz Tašudžu, Turcijā. Negadījums noticis četras jūdzes no krasta.
"Aptuveni 100 pasažieri ir evakuēti un nogādāti krastā," medijiem pavēstīja Ziemeļkipras transporta ministrs Erhans Arikli. Turcijas mediji vēsta, ka uz kuģa bija 267 cilvēki.
🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.
People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷
Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q
"Ir daži bojāgājušie," Ziemeļkipras premjerministra Inala Istela teikto citē Turcijas ziņu aģentūra "Anadolu". Glābšanas operācija turpinās.