Traģēdija Vidusjūrā: Ziemeļkipras piekrastē apgāzies prāmis, ziņo par bojāgājušajiem
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Traģēdija Vidusjūrā: Ziemeļkipras piekrastē apgāzies prāmis, ziņo par bojāgājušajiem

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ziemeļkipras piekrastē svētdien apgāzies prāmis, pavēstīja varasiestādes. Negadījumā ir bojāgājušie.

Traģēdija Vidusjūrā: Ziemeļkipras piekrastē apgāzi...

Kuģis bija ceļā no Kirēnijas, starptautiski neatzītajā Ziemeļkipras Turku Republikā, uz Tašudžu, Turcijā. Negadījums noticis četras jūdzes no krasta.

"Aptuveni 100 pasažieri ir evakuēti un nogādāti krastā," medijiem pavēstīja Ziemeļkipras transporta ministrs Erhans Arikli. Turcijas mediji vēsta, ka uz kuģa bija 267 cilvēki.

"Ir daži bojāgājušie," Ziemeļkipras premjerministra Inala Istela teikto citē Turcijas ziņu aģentūra "Anadolu". Glābšanas operācija turpinās.

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