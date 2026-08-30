Pasaulē

Ukraina veikusi triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai pie Sanktpēterburgas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ukrainas Aizsardzības spēku vienības naktī uz svētdienu Krievijā veikušas triecienus Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcai, netālu no Sanktpēterburgas, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Ukraina veikusi triecienu naftas pārstrādes rūpnīc...

Pēc trieciena rūpnīcas teritorijā izraisījies ugunsgrēks, teikts ģenerālštāba paziņojumā platformā "Telegram".Miļļerovā, Rostovas apgabalā, veikts trieciens dronu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Izraisījies ugunsgrēks.

Jeiskā, Krasnodaras apgabalā, veikts trieciens lidlaukam, un arī tur izraisījies ugunsgrēks.Triecieni Kirišos un Jeiskā redzami aculiecinieku fotogrāfijās un videoierakstos, kas publicēti sociālajos tīklos.

Kirišu naftas pārstrādes rūpnīca ir otra lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un lielākā valsts ziemeļrietumos.Rūpnīca ražo motordegvielu, aviācijas degvielu, dīzeļdegvielu un citus naftas produktus.Uzņēmums ir iesaistīts Krievijas bruņoto spēku apgādē.

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