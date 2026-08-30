ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Киришах Ленинградской области. Под удар попала жилая многоэтажка— ЭХО (@echofm_online) August 30, 2026
Украинские дроны ночью атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что в результате атаки «в промзоне города Кириши зафиксировано… pic.twitter.com/M5luAMwflB
Ukraina veikusi triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai pie Sanktpēterburgas
Ukrainas Aizsardzības spēku vienības naktī uz svētdienu Krievijā veikušas triecienus Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcai, netālu no Sanktpēterburgas, pavēstīja Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Pēc trieciena rūpnīcas teritorijā izraisījies ugunsgrēks, teikts ģenerālštāba paziņojumā platformā "Telegram".Miļļerovā, Rostovas apgabalā, veikts trieciens dronu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Izraisījies ugunsgrēks.
Jeiskā, Krasnodaras apgabalā, veikts trieciens lidlaukam, un arī tur izraisījies ugunsgrēks.Triecieni Kirišos un Jeiskā redzami aculiecinieku fotogrāfijās un videoierakstos, kas publicēti sociālajos tīklos.
Kirišu naftas pārstrādes rūpnīca ir otra lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā un lielākā valsts ziemeļrietumos.Rūpnīca ražo motordegvielu, aviācijas degvielu, dīzeļdegvielu un citus naftas produktus.Uzņēmums ir iesaistīts Krievijas bruņoto spēku apgādē.