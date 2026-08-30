Apstiprinātais bojāgājušo skaits nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā sasniedzis 750.
Pasaulē
Šodien 14:21
Bojāgājušo skaits katastofālajos plūdos Himalajos sasniedz 750
Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā sasniedzis 750, svētdien pavēstīja varasiestādes.
3044 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem.Katastrofā, kas izraisījās trešdienas rītā, Nepālā dzīvību zaudējuši 734 cilvēki, bet 2498 tiek uzskatīti par pazudušiem, svētdien pavēstīja varasiestādes.
Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet 546 pazuduši, vēsta raidsabiedrība CCTV. Upuru meklēšanas un glābšanas operācijas turpinās.
No upēm, kas Indijā ieplūst no Nepālas, izcelti septiņi līķi, kas, domājams, ir plūdu upuri, pavēstīja Indijas amatpersonas.