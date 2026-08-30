ASV piekrastē noķerts milzīgs, 572 kilogramus smags marlīns; varētu būt rekords
ASV Masačūsetsas štata piekrastē makšķerniekiem izdevies izvilkt milzīgu zilo marlīnu, kas svēra aptuveni 572 kilogramus. Tiek uzskatīts, ka šī varētu būt lielākā šīs sugas zivs, kāda jebkad noķerta ASV Austrumkrastā.
Iespaidīgais loms gūts trešdien Atlantijas okeānā. Vairāk nekā 3,3 metrus garo zivi noķēra makšķernieks Volters Čepmens, kurš darbojās pieredzējušā makšķerēšanas kapteiņa Deimona Sako komandā.
Bruņojies vien ar makšķeri un spoli, Čepmens ar milzīgo zivi cīnījās aptuveni trīs stundas.
Kapteinis Deimons Sako atzina, ka savā ilgajā karjerā neko tamlīdzīgu nebija redzējis. Sākumā, pamanot virs ūdens iznirstam milzīgo spuru, viņš nodomājis, ka pie laivas parādījusies milzīga haizivs.
"Kad aplūkoju to tuvāk, nodomāju – velns parāvis, tam taču ir smails purns! Bet zivs izskatījās pārāk milzīga, lai tas būtu marlīns,” kapteinis atceras. Taču viņš kļūdījās – tas patiešām bija zilais marlīns.
Retums Masačūsetsas ūdeņos
Masačūsetsas piekrastē tik liela zilā marlīna ir retums. Meinas Universitātes Pelaģisko zivju pētniecības laboratorijas vadītājs Volts Golets norādīja, ka ūdens temperatūra ASV ziemeļaustrumu piekrastē lielāko gada daļu ir pārāk zema, lai šīs tropu un subtropu ūdeņus mīlošās zivis šeit uzturētos.
Pētnieki tagad plāno pārbaudīt noķertās zivs galvu, lai pēc otolītiem (auss akmeņiem) precīzi noteiktu tās vecumu. Tiek pieļauts, ka šis eksemplārs varētu būt bijis aptuveni 25 līdz 30 gadus vecs.
"Es nedomāju, ka tuvākajos gados Atlantijas okeānā tiks noķerts daudz zilo marlīnu, kas svērtu vairāk nekā 1200 mārciņu,” sacīja pētnieks, uzsverot loma unikalitāti.
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Līdz pasaules rekordam pietrūka 64 kilogramu
Kad milzīgais eksemplārs tika nogādāts krastā Falmutas ostā, tur jau bija sapulcējies prāvs interesentu pūlis, lai aplūkotu iespaidīgo guvumu. Falmutas iedzīvotāja Keitija Kērana sacīja, ka redzētais bijis patiesi iespaidīgs.
"Daudzi makšķerē visu mūžu, bet par šādu lomu var tikai sapņot," viņš piebilda.
Arī pats makšķernieks atzina, ka šī neapšaubāmi ir lielākā zivs, ko viņš savā mūžā izvilcis. Čepmens pastāstīja, ka loms ticis sadalīts aptuveni divpadsmit cilvēkiem un daļa marlīnas, visticamāk, pārtaps gardā zivju zupā. "Es taču negrasījos viens pats apēst 1200 mārciņu smagu zivi,” viņš jokoja.
Lai gan šis guvums pretendē uz ASV Austrumkrasta rekordu, līdz pasaules mēroga sasniegumam tam pietrūka aptuveni 64 kilogramu. Pasaulē smagākā reģistrētā Atlantijas zilā marlīna tika noķerta 1992. gadā pie Brazīlijas krastiem, un tā svēra aptuveni 636 kilogramus.