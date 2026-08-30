Bruņoti policisti pēc apšaudes reiva pasākuma laikā netālu no Āravas.
Ballīte pārvēršas asinspirtī: Šveicē apšaudē reivā viens nogalinātais, slepkavas vēl nav izdevies notvert
Šveices ziemeļos apšaudē reivā viens cilvēks nogalināts, bet pieci ievainoti, daži no viņiem - nopietni, svētdien pavēstīja vietējā policija.
"Turpinās noziegumu pastrādājušo personu, kuru identitāte šobrīd nav zināma, meklēšana," platformā "X" pavēstīja policija, norādot, ka motīvi un precīzi notikušā apstākļi arī nav skaidri.
Apšaude notika Āravā, uz ziemeļiem no Cīrihes. Ikgadējo pasākumu apmeklēja aptuveni 3500 cilvēki.
🔴 Several people were reportedly killed or injured in a shooting at a party in the Swiss city of Aarau, prompting a major police and emergency response.— PressTV Extra (@PresstvExtra) August 30, 2026
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