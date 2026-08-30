Ballīte pārvēršas asinspirtī: Šveicē apšaudē reivā viens nogalinātais, slepkavas vēl nav izdevies notvert
Foto: AP/Scanpix
Bruņoti policisti pēc apšaudes reiva pasākuma laikā netālu no Āravas.

Ballīte pārvēršas asinspirtī: Šveicē apšaudē reivā viens nogalinātais, slepkavas vēl nav izdevies notvert

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Šveices ziemeļos apšaudē reivā viens cilvēks nogalināts, bet pieci ievainoti, daži no viņiem - nopietni, svētdien pavēstīja vietējā policija.

Ballīte pārvēršas asinspirtī: Šveicē apšaudē reivā...

"Turpinās noziegumu pastrādājušo personu, kuru identitāte šobrīd nav zināma, meklēšana," platformā "X" pavēstīja policija, norādot, ka motīvi un precīzi notikušā apstākļi arī nav skaidri.

Apšaude notika Āravā, uz ziemeļiem no Cīrihes. Ikgadējo pasākumu apmeklēja aptuveni 3500 cilvēki.

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