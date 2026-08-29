Persijas līcī joprojām iestrēguši līdz 400 kuģiem un 6000 jūrnieku
Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra Starptautiskā Jūrniecības organizācija (IMO) brīdina, ka sešus mēnešus pēc kara sākuma līdz pat 400 kuģiem ar aptuveni 6000 jūrniekiem joprojām nav iespējams droši pamest Persijas līci.
Lai gan ASV apgalvo, ka stratēģiski svarīgais Hormuza šaurums ir attīrīts no mīnām un kuģu satiksme tajā pakāpeniski atjaunojas, starptautiskā kuģniecības nozare joprojām ir piesardzīga.
“Situācija joprojām nav atrisināta,” paziņojis IMO ģenerālsekretārs Arsenio Domingess, aicinot valstis un kuģniecības uzņēmumus kopīgi meklēt risinājumus, lai atjaunotu drošu kuģošanu caur Hormuza šaurumu.
IMO evakuācijas operāciju sāka jūnija beigās. Četru dienu laikā no 23. līdz 26. jūnijam izdevās no Persijas līča izvest aptuveni 136 kuģus un 2900 jūrniekus, taču pēc ziņām par jauniem uzbrukumiem operācija tika apturēta.
Līdz 26. augustam IMO bija apstiprinājusi 70 incidentus jūrā un 19 jūrnieku bojāeju.
Organizācija norāda, ka pretēji atsevišķiem apgalvojumiem brīva un droša kuģu kustība caur Hormuza šaurumu vēl nav atjaunota.
ASV Centrālās pavēlniecības vadītājs admirālis Breds Kūpers paziņojis, ka ASV spēki Hormuza šaurumā ir rūpīgi atbrīvojuši starptautiski atzītos kuģošanas ceļus no mīnām. Viņš arī norādījis, ka pēdējos mēnešos ASV spēki palīdzējuši gandrīz 1500 komerckuģiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tomēr jūrniecības drošības centrs brīdina par iespējamu dreifējošu vai neatzīmētu mīnu risku šauruma tuvumā.
Kuģu izsekošanas dati liecina, ka satiksme caur Hormuza šaurumu atjaunojas ļoti lēni. Daudzi operatori pēc kuģu izvešanas no Persijas līča nesteidzas tos tur nosūtīt atpakaļ.
IMO uzsver, ka droša kuģošana ir būtiska ne tikai starptautiskajai tirdzniecībai, bet arī tūkstošiem jūrnieku, kuri konflikta dēļ joprojām spiesti strādāt paaugstināta riska apstākļos.