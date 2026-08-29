Nepālas atjaunošanas darbi pēc plūdiem varētu izmaksāt miljardus dolāru, atklāj ministrs
Nepālas atjaunošanas izmaksas pēc postošajiem plūdiem varētu sasniegt miljardus dolāru, sestdien paziņoja ārlietu ministrs Šisirs Hanals.
"Atjaunošana, iespējams, prasīs miljardus dolāru," viņš sacīja žurnālistiem Katmandū. "Mēs veiksim zaudējumu un postījumu izpēti un tad izstrādāsim plānu, bet es vēršos pie starptautiskās sabiedrības, lūdzot atbalstu."
"Pašreizējā prioritāte ir glābšana un cilvēku dzīvību glābšana, cik vien iespējams", taču katastrofas apmērs jau pārsniedz valdības iespējas, pavēstīja Hanals.
Nepāla sestdien ziņoja, ka tās teritorijā atrasti 626 bojāgājušie, bet nav izdevies sazināties ar 2426 cilvēkiem, tai skaitā 517 ārzemniekiem. Starp pazudušajiem ir arī Latvijas valstspiederīgie.
Hanals lūdza specializētu palīdzību, lai identificētu un saglabātu atrastos līķus.
"Mēs esam vērsušies pie mūsu draugiem, kuri var nodrošināt konkrētas vajadzības, ne tikai glābšanas jomā," viņš teica. "Lejtecē ir atrasti simtiem līķu, un pastāv risks, ka tie ātri sadalīsies, jo šie līķi jau ilgu laiku atrodas ūdenī."
"Mūsu pašu veselības aprūpes iespējas ir ļoti ierobežotas, lai šos līķus uz ilgu laiku saglabātu sasaldētā stāvoklī," teica Hanals.
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Bojāgājušo identifikācija ir vēl viens milzīgs izaicinājums.
"Mums ir nepieciešamas kriminālistikas iespējas," viņš teica. "DNS paraugu ņemšana, DNS analīzes un atskaites - Nepālā mūsu kriminālistikas iespējas ir ļoti ierobežotas."