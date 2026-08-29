Tusks: Krievija ļoti nopietni gatavojas spriedzes saasināšanai Ukrainā un visā reģionā
Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņojis, ka pastāv pazīmes par Krievijas nopietnu gatavošanos eskalācijai, un ka tuvākie septiņi līdz astoņi mēneši var kļūt kritiski Ukrainas, Polijas un visa reģiona drošībai.
Tusks paziņoja, ka Polija uztur pastāvīgu saziņu ar ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) vadību un informācija par CIP direktora Džona Retklifa darbību nav pārsteigums.
"Mēs uzturam pastāvīgu saziņu ar CIP vadību, tāpēc mūs nepārsteidz nekāda informācija par CIP vadītāja darbībām un pasākumiem," norādīja Polijas premjerministrs.
Pēc Tuska teiktā, drošības jautājumos daļa informācijas ir jāpatur konfidenciāla, taču tas nenozīmē, ka sabiedrībai ir jāliedz informācija par vissvarīgākajiem draudiem.
Viņš uzsvēra, ka tagad runa vairs nav tikai par CIP direktora vizīti Maskavā.
Pēc viņa teiktā, pēdējo nedēļu laikā ir parādījušies daudzi publiski signāli par to, ka Krievija gatavojas situācijas eskalācijai.
"Ir zināms, ka Krievija ļoti nopietni gatavojas spriedzes eskalācijai - gan karā ar Ukrainu, gan visā reģionā, un ka Krievijai šis rudens un ziema ir jākļūst par izšķirošiem," uzsvēra Tusks.
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Kā vēstīts, ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs vizītes laikā Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas no konflikta eskalācijas ar NATO, īpaši ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tīmekļa izdevumam "Politico" trešdien apgalvojušas divas informētas personas.
Retklifa "vizītes galvenais mērķis bija brīdināt no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm", izteicies viens no avotiem.