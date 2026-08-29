Pasaule redz postošos Tibetas plūdus, bet Ķīnā par notikušo valda klusums
Postošajos plūdos pie Nepālas un Ķīnas robežas gājuši bojā simtiem cilvēku, taču Ķīnā sabiedrībai pieejama ļoti ierobežota informācija par notikušo. Kamēr dramatiskie video no katastrofas vietas izplatās pasaulē, Ķīnas medijos tie gandrīz nav redzami, vēsta BBC.
Vienā no iespaidīgākajiem video redzams, kā milzīga ūdens straume pārraujas cauri Džirongas robežkontroles punktam – vienam no galvenajiem pārejas punktiem starp Nepālu un Tibetu. Ūdens aiznes ēkas un priekšmetus, bet cilvēki steidzas glābt savas dzīvības. Ieraksts, kas fiksēts ar novērošanas kamerām, ātri izplatījās sociālajos tīklos un pasaules medijos.
Taču Ķīnā šie kadri praktiski nav pieejami. Valsts galvenajā ziņu pārraidē līdz šim parādīts tikai viens nekustīgs attēls no katastrofas vietas. Arī Ķīnas stingri kontrolētajā internetā ir grūti atrast video vai ierakstus par postošajiem plūdiem, kuros kopš trešdienas dzīvību zaudējuši simtiem cilvēku, bet tikpat daudzi joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem.
Ķīnas varasiestādes ir uzsākušas plašu glābšanas operāciju, kurā iesaistīti simtiem glābēju. Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sasauca ārkārtas sanāksmi ar amatpersonām, lai koordinētu palīdzības darbus. Valsts mediji publiskojuši kadrus, kuros glābēji meklē cilvēkus dubļu un akmeņu pārklātās teritorijās, taču plašāka informācija par izdzīvojušajiem un bojāgājušajiem nav pieejama.
Ārvalstu žurnālistiem nokļūt Tibetā bez Ķīnas valdības atļaujas ir gandrīz neiespējami. Tāpēc ziņas par katastrofu lielākoties balstās uz valsts mediju sniegto informāciju, kas galvenokārt uzsver glābšanas darbu apmērus.
Tibeta ir īpaši jutīgs jautājums Ķīnas varasiestādēm. Pekina šo reģionu pārņēma savā kontrolē 20. gadsimta 50. gados, un gadu gaitā tur apspiešanas dēļ notikuši protesti. Ķīnas valdība Tibetas garīgo līderi Dalailamu apsūdz separātismā.
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Eksperti norāda, ka informācijas ierobežošana saistīta ar Pekinas vēlmi saglabāt stabilitāti un nepieļaut neapmierinātības pieaugumu. Varasiestādes bažījas, ka liela mēroga katastrofa varētu radīt jautājumus par gatavību ārkārtas situācijām un palīdzības sniegšanu cietušajiem.
Ķīnas premjers Li Cjans jau devies uz katastrofas skarto reģionu, kur apskatīja seku likvidēšanas darbus. Tikmēr vietējās Komunistiskās partijas struktūras aicinājušas biedrus iesaistīties glābšanas darbos un "nodrošināt sociālo kārtību un sabiedrības uzticību katastrofas skartajās teritorijās".
Cilvēktiesību organizācijas apgalvo, ka Ķīnas varasiestādes dzēš no sociālajiem tīkliem video un pirmavotu informāciju par notikušo. Starptautiskā organizācija "International Campaign for Tibet" aicinājusi Pekinu publiskot pilnīgu un pārbaudāmu informāciju par postījumiem un upuru skaitu.
Tikmēr Tibetas iedzīvotājiem ārpus reģiona ir grūti noskaidrot, kas noticis ar viņu tuviniekiem. Cilvēktiesību aktīvisti norāda, ka iedzīvotāji var saskarties ar sekām, ja publiski dalās ar informāciju, kas neatbilst valdības oficiālajam vēstījumam.
Ķīnas valdība noliedz pārkāpumus pret tibetiešiem un uzsver, ka reģionā ieguldīti lieli līdzekļi infrastruktūrā un tūrisma attīstībā. Tomēr šobrīd daudziem cilvēkiem Ķīnā pieejama tikai ierobežota informācija par to, kas patiesībā notiek plūdu skartajā Tibetā.
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Plūdu sekas Nepālā
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