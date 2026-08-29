Nepālas un Ķīnas pierobežas katastrofā bojā gājuši vismaz 633 cilvēki
Nepālas plūdos un Ķīnas dubļu nogruvumā Tibetā bez vēsts pazudušo cilvēku skaits sestdien pietuvojās 3000, bet atrasto bojāgājušo skaits pieauga līdz 633.
ASV Ģeoloģijas dienests ir paziņojis, ka katastrofu izraisīja ledāja sabrukums, kura dēļ sākās ledus atlūzu plūsma. Nepālā šī ir upuru skaita ziņā lielākā katastrofa kopš 2015. gada zemestrīces.
Ledus un dubļu plūsma arī izraisīja milzu ezeru izveidošanos, un viens no tiem tieši apdraud glābējus, kas meklē katastrofā izdzīvojušos.
Nepālas policija aicināja visus glābējus "nekavējoties pārvietoties uz drošu vietu" pēc saņemtas informācijas, ka "Tibetas pusē atkal pārrauts ūdens aizsprosts".
Plūdu sekas Nepālā
Divas dienas pēc postošajiem plūdiem Nepālā turpinās izdzīvojušo meklēšana.
Ķīnas varas iestādes Tibetā piektdien bija spiestas apturēt glābšanas operāciju vissmagāk skartajā Gjirongas rajonā jaunu plūdu riska dēļ, līdz šie draudi samazinājās.
Nepāla sestdien ziņoja, ka tās teritorijā atrasti 626 bojāgājušie, bet nav izdevies sazināties ar 2426 cilvēkiem, tai skaitā 517 ārzemniekiem. Starp pazudušajiem ir arī Latvijas valstspiederīgie.
Indijas varas iestādes paziņoja, ka atradušas septiņu cilvēku līķus upēs, kas plūst no Nepālas, un tie tiek uzskatīti par plūdu upuriem.
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Tibetā ir gājuši bojā septiņi cilvēki, bet pazuduši bez vēsts 554, tostarp 260 ārzemnieki, sestdienas rītā ziņoja Ķīnas valsts ziņu aģentūra "Sjiņhua". Varas iestādes arī paziņoja, ka evakuējušas no Tibetas 555 tūristus un 499 Ķīnas iedzīvotājus.
Ķīnā un Nepālā kopumā pazudušo cilvēku skaits sasniedz 2980.